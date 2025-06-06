Джерелиевский назвал уязвимое место танков Abrams, переданных США Киеву

Военный эксперт Борис Джерелиевский в беседе с aif.ru назвал слабые стороны Abrams, которые были в свое время переданы США киевскому режиму.
Об этом он сказал, комментируя захват российскими бойцами в Сумской области двух американских танков.
«Прежде всего, Abrams достаточно легко поражаются в кормовую часть и верхнюю проекцию. За счет их перегруженности есть проблемы с перевозкой и проблемы с движением по мягким грунтам, например, по украинскому чернозему», — отметил Джерелиевский.
«Кстати, вероятно, именно из-за большой массы Abrams проблематично эвакуировать, поэтому ВСУ и бросают машины, которые впоследствии оказываются в руках российских бойцов», — отметил эксперт.
Джерелиевский пояснил, что Abrams ранее использовался в условиях Ближнего и Среднего Востока, Северной Африки, где достаточно твёрдые грунты и подобных проблем, как на Украине, не возникало.
Ко всему прочему, добавил эксперт, этот американский танк требует очень много горючего и большой развернутой ремонтной инфраструктуры.
«Есть у Abrams еще один уязвимый момент. В том случае, если танк попадает под ливневый дождь, его вентиляционное отверстие трансмиссии необходимо укрыть брезентом. В противном случае танк может дать клина. И по этой же причине он не может преодолевать броды выше метра двадцати», — подытожил Джерелиевский.
Ране эксперт Джерелиевский рассказал, как ВС РФ используют захваченные Abrams.
Как сообщалось, ВС РФ захватили два танка M1 Abrams ВСУ и три бронемашины International MaxxPro. Военная техника противника находилась на границе Сумской области. Эвакуировали трофеи в тыловой район военнослужащие 22-го мотострелкового полка группировки войск «Север».