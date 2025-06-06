Джерелиевский назвал уязвимое место танков Abrams, переданных США Киеву

«Есть у Abrams еще один уязвимый момент. В том случае, если танк попадает под ливневый дождь, его вентиляционное отверстие трансмиссии необходимо укрыть брезентом. В противном случае танк может дать клина. И по этой же причине он не может преодолевать броды выше метра двадцати», — подытожил Джерелиевский.