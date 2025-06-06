Доктор наук назвал пять эффектов физической активности в борьбе с онкологией

Доктор медицинских наук, заведующий отделением абдоминальной хирургии и онкологии Научно-клинического центра № 2 РНЦХ им. акад. Б. В. Петровского Аркадий Беджанян назвал пять ключевых причин, почему физическая активность снижает риск рака. Об этом эксперт рассказал KP.RU.
— Точного объяснения, почему физическая активность снижает риск развития рака, на сегодня нет. Но есть несколько научных гипотез о влиянии физнагрузок на механизмы, от которых зависит возникновение и рост опухолей, — отметил специалист.
Среди главных эффектов — снижение уровня половых гормонов и инсулина, которые участвуют в развитии и прогрессировании некоторых видов онкозаболеваний. Также физнагрузки дают укрепление иммунной системы, уменьшение воспалений, улучшение обмена желчных кислот и ускоренное выведение канцерогенов из кишечника.
— Кроме того, физнагрузки помогают людям оставаться в форме, не набирать лишний вес. И это мощная профилактика рака, поскольку при ожирении риск развития опухолей серьезно увеличивается, — добавил эксперт.