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Доктор наук назвал пять эффектов физической активности в борьбе с онкологией

Врач Беджанян: Физнагрузки снижают опасный для развития рака уровень инсулина.

Источник: Комсомольская правда

Доктор медицинских наук, заведующий отделением абдоминальной хирургии и онкологии Научно-клинического центра № 2 РНЦХ им. акад. Б. В. Петровского Аркадий Беджанян назвал пять ключевых причин, почему физическая активность снижает риск рака. Об этом эксперт рассказал KP.RU.

— Точного объяснения, почему физическая активность снижает риск развития рака, на сегодня нет. Но есть несколько научных гипотез о влиянии физнагрузок на механизмы, от которых зависит возникновение и рост опухолей, — отметил специалист.

Среди главных эффектов — снижение уровня половых гормонов и инсулина, которые участвуют в развитии и прогрессировании некоторых видов онкозаболеваний. Также физнагрузки дают укрепление иммунной системы, уменьшение воспалений, улучшение обмена желчных кислот и ускоренное выведение канцерогенов из кишечника.

— Кроме того, физнагрузки помогают людям оставаться в форме, не набирать лишний вес. И это мощная профилактика рака, поскольку при ожирении риск развития опухолей серьезно увеличивается, — добавил эксперт.