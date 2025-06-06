Момент уничтожения ЗРК Patriot под Киевом попал на видео

Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов заявил, что солдаты российской армии успешно наступают в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Также стало известно, что армия России 23 мая нанесла массированный ракетный удар по порту Одессы, поразив зону разгрузки и склад с контейнерами, содержащими военное имущество.