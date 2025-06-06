В омском воздухе зафиксировано превышение концентрации сероводорода

Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды зафиксировало 4 июня факт загрязнения атмосферного воздуха.
Метеорологическая служба обнаружила превышение по сероводороду. Концентрация этого опасного для здоровья вещества, достигла отметки 1,1 в Октябрьском административном округе.
Вместе с тем, превышений предельно допустимых концентраций вредных веществ в других районах города не наблюдалось, и общее состояние атмосферного воздуха было оценено как удовлетворительное, отмечают омские синоптики.