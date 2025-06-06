Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В омском воздухе зафиксировано превышение концентрации сероводорода

Незначительное нарушение предельных значений зафиксировано лишь в одном районе города.

Качество жизни в вашем регионе
Источник: Комсомольская правда

Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды зафиксировало 4 июня факт загрязнения атмосферного воздуха.

Метеорологическая служба обнаружила превышение по сероводороду. Концентрация этого опасного для здоровья вещества, достигла отметки 1,1 в Октябрьском административном округе.

Вместе с тем, превышений предельно допустимых концентраций вредных веществ в других районах города не наблюдалось, и общее состояние атмосферного воздуха было оценено как удовлетворительное, отмечают омские синоптики.