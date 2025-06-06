Испанцы забили в свои ворота и вырвали победу у французов в Лиге наций

В Германии, в Штутгарте, завершился полуфинальный матч в рамках Лиги наций УЕФА между сборными Испании и Франции. В итоге первые с минимальным перевесом в один мяч обыграли соперника и вышли в финал турнира, где встретятся с Португалией.
Этот матч стал поистине историческим, так как были побиты рекорды и антирекорды турнира и самих сборных. Так, данная игра стала само результативной за всю историю Лиги. Финальный счет 5:4 в пользу испанцев. Они же впервые за всю историю противостояния смогли забить французам больше двух мячей.
Франция же не пропускала пять голов в свои ворота с марта 1969 года. Тогда их разгромили англичане со счетом 5:0 в товарищеском матче.
Полуфинальная встреча между испанцами и французами развивалась драматически. В первом тайме комфортный счет обеспечила себе сборная Испании точными ударами Нико Уильямса и Микеля Мерино. Они забили на 22-й и 25-й минутах. Далее команды ушли на перерыв.
Второй тайм стал еще более результативным. Сборные обменивались голами каждые 5−10 минут. Француз Рандаль Коло-Муани и вовсе забил в добавленное время. Но это не спасло команду. Как и не помог им автогол испанского защитника Даниэля Вивиана. Он срезал мяч в свои ворота на 84-й минуте.
Испания является действующим чемпионом Лиги наций и намерена повторить успех в Мюнхене 8 июня. Противостоять ей будет сборная Португалии, которая со счетом 2:1 обыграла Германию. Победный год забил Криштиану Роналду. В тот же день французы и немцы сойдутся в матче за бронзовые награды турнира.