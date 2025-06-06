Испанцы забили в свои ворота и вырвали победу у французов в Лиге наций

Этот матч стал поистине историческим, так как были побиты рекорды и антирекорды турнира и самих сборных. Так, данная игра стала само результативной за всю историю Лиги. Финальный счет 5:4 в пользу испанцев. Они же впервые за всю историю противостояния смогли забить французам больше двух мячей.