В Новосибирске три дня ищут пенсионера в светло-зеленой рубашке

В Новосибирске ищут 78-летнего Валерия Сергеевича Овчинникова. Мужчина ушел из дома 4 июня в Октябрьском районе и не вернулся. Ориентировку разместили волонтеры ПСО «ЛизаАлерт».
Рост мужчины 158 сантиметров. Он нормального телосложения, волосы седые, глаза зеленые, отмечают волонтеры.
Валерий Сергеевич был одет в светло-зеленую рубашку, серые брюки, черные туфли, черную кепку.
Если вам известно что-то о местонахождении Валерия Сергеевича, сообщите по номеру 8−800−700−54−52 (круглосуточно, бесплатно) или по номеру 112.