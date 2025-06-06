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В Новосибирске три дня ищут пенсионера в светло-зеленой рубашке

Он пропал 4 июня.

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Источник: Соцсети

В Новосибирске ищут 78-летнего Валерия Сергеевича Овчинникова. Мужчина ушел из дома 4 июня в Октябрьском районе и не вернулся. Ориентировку разместили волонтеры ПСО «ЛизаАлерт».

Рост мужчины 158 сантиметров. Он нормального телосложения, волосы седые, глаза зеленые, отмечают волонтеры.

Валерий Сергеевич был одет в светло-зеленую рубашку, серые брюки, черные туфли, черную кепку.

Если вам известно что-то о местонахождении Валерия Сергеевича, сообщите по номеру 8−800−700−54−52 (круглосуточно, бесплатно) или по номеру 112.