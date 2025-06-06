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Лариса Гузеева озадачила телезрителей своим внешним видом

Российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева вызвала живой интерес публики, преобразившись до неузнаваемости.

Источник: Московский комсомолец

Российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева вызвала живой интерес публики, преобразившись до неузнаваемости. Появление в новом эпизоде программы «Давай поженимся» с высветленными бровями и оригинальным колорированием волос спровоцировало в социальных сетях бурю противоречивых откликов.

Помимо прочего, зрители обрушились с критикой на стилиста Гузеевой, упрекая его в профессиональной непригодности и настаивая на его увольнении. Примечательно, что не только поклонники не оценили новый облик артистки — даже ее коллега, Роза Сябитова, в самом начале передачи отпустила колкое замечание в адрес преобразившейся соведущей.

«Это ты меня ругала, что я в бабку превратилась, а сама-то в кого?» — съязвила главная сваха страны.

Один из подписчиков даже провел параллель между Гузеевой и певицей Глюкозой, которая также радикально сменила имидж и в последнее время нередко шокирует публику своими выходками.

Невзирая на поток критики и неприятия, Гузеева с присущей ей иронией парирует все насмешки и сохраняет достоинство. Ранее телеведущая неоднократно заявляла, что ее мало заботит мнение посторонних. Перемены во внешности артистка рассматривает как важную часть работы над собой и не страшится представать в различных амплуа.

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