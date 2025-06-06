Лариса Гузеева озадачила телезрителей своим внешним видом

Помимо прочего, зрители обрушились с критикой на стилиста Гузеевой, упрекая его в профессиональной непригодности и настаивая на его увольнении. Примечательно, что не только поклонники не оценили новый облик артистки — даже ее коллега, Роза Сябитова, в самом начале передачи отпустила колкое замечание в адрес преобразившейся соведущей.