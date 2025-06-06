Раскрыты детали уникальной операции ВС РФ по захвату танков «Абрамс» у ВСУ

ВС РФ в Сумской области захватили военную технику ВСУ, в том числе два танка M1 Abrams. Эвакуировали трофеи в тыловой район с помощью тягача военнослужащие 22-го мотострелкового полка группировки войск «Север», предварительно проведя разведку местности. Эксперт Борис Джерелиевский назвал это событие будничной работой российских бойцов, которая, однако, оказывает на противника глубокое психологическое давление.
У ВСУ заканчиваются Abrams.
Как отметил собеседник aif.ru, у ВСУ на вооружении могло остаться менее 10 американских бронемашин.
Он напомнил, что в свое время США передали Киеву 31 Abrams.
«С учетом двух последних захваченных, плюс не так давно была информация, что у Киева их оставалось штук 10… То есть сейчас и того меньше», — констатировал Джерелиевский.
«Некоторое время назад Киев берег Abrams, старался их не использовать. Но сейчас, думаю, во-первых, от ВСУ это уже никто не требует, а во-вторых, сегодня у них вообще бронетехника заканчивается. То есть нет возможности выбирать из чего-то, чтобы сохранять», — добавил эксперт.
Abrams боится воды.
Джерелиевский также обозначил aif.ru слабые стороны американских танков, переданных Украине.
«Прежде всего, Abrams достаточно легко поражаются в кормовую часть и верхнюю проекцию. За счет их перегруженности есть проблемы с перевозкой и проблемы с движением по мягким грунтам, например, по украинскому чернозему», — отметил эксперт.
«Кстати, вероятно, именно из-за большой массы Abrams проблематично эвакуировать, поэтому ВСУ и бросают машины, которые впоследствии оказываются в руках российских бойцов», — отметил эксперт.
Джерелиевский пояснил, что Abrams ранее использовался в условиях Ближнего и Среднего Востока, Северной Африки, где достаточно твёрдые грунты и подобных проблем, как на Украине, не возникало.
Ко всему прочему, добавил эксперт, американский танк требует очень много горючего и большой развернутой ремонтной инфраструктуры.
«Есть у Abrams еще один уязвимый момент. Когда танк попадает под ливневый дождь, его вентиляционное отверстие трансмиссии необходимо укрыть брезентом. В противном случае танк может дать клина. И по этой же причине он не может преодолевать броды выше метра двадцати», — сказал Джерелиевский.
Уничтожение Abrams загоняет ВСУ в психологическую яму.
Джерелиевский в беседе с aif.ru назвал захват российскими бойцами Abrams в Сумской области обычной работой в зоне специальной военной операции.
«Вся западная техника, которая передается бандеровцам, будет или уничтожена, или захвачена. Поэтому, скажем так, произошедшее — рабочие будни наших вооруженных сил», — считает эксперт.
При этом он констатировал, что неплохим достижением в данном случае является тот факт, что один из американских танков был захвачен в хорошем техническом состоянии.
«На один из захваченных Abrams, по всей видимости, никакого воздействия не оказывалось. То есть у него или закончилось горючее, или он по какой-то причине просто вышел из строя», — сказал Джерелиевский.
Эксперт констатировал, что захват американских танков и уничтожение западной техники в общем хоть и является будничной работой ВС РФ, при этом влияет на психологическое состояние украинских военных в целом.
«В определенной степени успешные действия российских войск здесь имеет психологическое воздействие на ВСУ, потому как демонстрирует, что все эти “вундерваффе”, на которые сделал ставку Киев, в реальности оказываются битой картой», — отметил Джерелиевский.
Как ВС РФ используют захваченные Abrams.
Эксперт также рассказал aif.ru, как российская армия использует захваченные у ВСУ на поле боя Abrams.
«Разумеется, для изучения вражеской техники. Хотя это не самые, так скажем, новые машины, но тем не менее довольно современные, и в них есть на что посмотреть», — отметил Джерелиевский.
Кроме того, добавил эксперт, Abrams могут использоваться для обучения российских противотанковых подразделений и танкистов.
«Еще американский танк может стать музейным экспонатом доблести наших вооружённых сил», — добавил Джерелиевский.
При этом в качестве непосредственно боевой машины ВС РФ Abrams вряд ли применит.
«У этих танков достаточно сложные логистика и обслуживание, и ко всему прочему в них стоит двигатель, который работает на авиационном топливе, плюс большой расход. Так что не думаю, что Abrams именно как боевая техника представляет интерес для российской армии», — подытожил Джерелиевский.