Раскрыты детали уникальной операции ВС РФ по захвату танков «Абрамс» у ВСУ

«Некоторое время назад Киев берег Abrams, старался их не использовать. Но сейчас, думаю, во-первых, от ВСУ это уже никто не требует, а во-вторых, сегодня у них вообще бронетехника заканчивается. То есть нет возможности выбирать из чего-то, чтобы сохранять», — добавил эксперт.