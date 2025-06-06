Онищенко оценил опасность заражения для россиян «поедающей мозг амебой»

В России не фиксировали случаев заражения амебой Naegleria fowleri, которую также называют «поедающей мозг», рассказал aif.ru академик РАН, эпидемиолог и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.
«Мы не можем сказать, что наша официальная медицинская статистика фиксировала такие заболевания, именно амебой Naegleria fowleri. Чтобы заразиться, надо, чтобы эта Naegleria fowleri была у нас, мы ее пока в нашей климатической зоне не фиксируем», — пояснил Онищенко.
При этом призвал не забывать, что россияне путешествуют, а значит, до конца не защищены от «поедающей мозг» амебы. Кроме того, из-за потепления Naegleria fowleri расширяет свою среду обитания.
Онищенко добавил, что заражение в основном всего происходит через воду в бассейне или открытых водоемах при нагревании до 28−30 градусов.
«По данным американских CDC (Центры по контролю и профилактике заболеваний США — ред.), они не первый год фиксируют эти заражения. В Европе такие случаи были. В нашей стране официально пока не регистрировались», — сказал Онищенко.
По его словам, диагностировать заражение амебой Naegleria fowleri трудно.
«Когда разрушается мозг, он уже не реагирует. Для заражения нет выраженной, характерной клиники», — резюмировал он.
Ранее газета The New York Post писала, что американка из Техаса умерла от инфекции мозга, вызванной Naegleria fowleri, после того, как промыла носовые пазухи водой из-под крана.