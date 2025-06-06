Онищенко оценил опасность заражения для россиян «поедающей мозг амебой»

«Мы не можем сказать, что наша официальная медицинская статистика фиксировала такие заболевания, именно амебой Naegleria fowleri. Чтобы заразиться, надо, чтобы эта Naegleria fowleri была у нас, мы ее пока в нашей климатической зоне не фиксируем», — пояснил Онищенко.