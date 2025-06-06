Россиянам назвали приемлемые сроки хранения окрошки

Окрошка ввиду сочетания быстро портящихся составляющих и специфических условий хранения представляет собой одно из наиболее сомнительных блюд с точки зрения безопасности питания, отметила руководитель Центра компетенций в сфере пищевой безопасности Роскачества Елена Спеценко.
Она акцентировала внимание на том, что срок хранения данного блюда в холодильнике не должен превышать 24 часов. Это ограничение распространяется как на уже приготовленную окрошку, так и на отдельно нарезанные компоненты.
Если в качестве заправки используется кефир, сыворотка или квас, то употребить блюдо рекомендуется в течение шести-восьми часов, поскольку кислая среда, хотя и замедляет процесс размножения микроорганизмов, не прекращает его полностью. Особенно рискованно оставлять окрошку при комнатной температуре: уже через два-три часа в ней может начаться активное развитие болезнетворных бактерий и процесс ферментации, пояснила специалист.
По словам эксперта, немаловажную роль играет и качество используемых продуктов. Например, добавление в окрошку колбасы или мяса с истекающим сроком годности многократно повышает риск отравления, предостерегла Спеценко. То же самое касается кваса — как домашнего, так и магазинного, он может начать бродить быстрее, чем испортятся остальные ингредиенты, добавила эксперт.
Подчеркивается, что в случае приготовления окрошки заранее целесообразно хранить ингредиенты по отдельности и смешивать их непосредственно перед употреблением. Готовое блюдо следует держать в холодильнике в герметичной таре, однако даже в этом случае не стоит оставлять его на следующий день. При малейших признаках изменения вкуса, запаха или появлении газовых пузырьков, особенно в молочной или квасной заправке, от употребления окрошки следует воздержаться, порекомендовала Спеценко.
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