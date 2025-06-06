Россиянам назвали приемлемые сроки хранения окрошки

Подчеркивается, что в случае приготовления окрошки заранее целесообразно хранить ингредиенты по отдельности и смешивать их непосредственно перед употреблением. Готовое блюдо следует держать в холодильнике в герметичной таре, однако даже в этом случае не стоит оставлять его на следующий день. При малейших признаках изменения вкуса, запаха или появлении газовых пузырьков, особенно в молочной или квасной заправке, от употребления окрошки следует воздержаться, порекомендовала Спеценко.