Стали известны новые штрафы для новосибирских автомобилистов

С 1 июня стоимость проезда по определённым участкам МСД в часы пик вырастет: теперь за километр в периоды повышенной загруженности придётся платить 7 рублей вместо прежних 5 рублей, что составляет прирост в 40%. Власти Москвы объясняют это нововведение необходимостью равномерного распределения транспортных потоков. По данным столичного Дептранса, в будние дни МСД остаётся бесплатным примерно 70% времени, а по выходным и праздникам проезд не тарифицируется вовсе.