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Стали известны новые штрафы для новосибирских автомобилистов

С начала июня автолюбителям в России стоит быть готовыми к ряду важных изменений, касающихся дорожных расходов.

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Источник: Willian Cittadin/CC0

С начала июня автолюбителям в России стоит быть готовыми к ряду важных изменений, касающихся дорожных расходов. Ожидается рост цен на проезд по платным дорогам и услуги эвакуации, а также введение новых штрафов. Вот что нужно знать, чтобы избежать лишних трат.

1. Увеличение стоимости проезда по Московскому скоростному диаметру (МСД).

С 1 июня стоимость проезда по определённым участкам МСД в часы пик вырастет: теперь за километр в периоды повышенной загруженности придётся платить 7 рублей вместо прежних 5 рублей, что составляет прирост в 40%. Власти Москвы объясняют это нововведение необходимостью равномерного распределения транспортных потоков. По данным столичного Дептранса, в будние дни МСД остаётся бесплатным примерно 70% времени, а по выходным и праздникам проезд не тарифицируется вовсе.

2. Повышение цен на эвакуацию и хранение автомобилей.

Также с 1 июня увеличиваются тарифы на эвакуацию и хранение автомобилей на штрафстоянках:

• Для легковых автомобилей и мотоциклов мощностью до 80 л.с. стоимость эвакуации составит 7600 рублей (ранее 7200);

• Для машин мощностью от 80 до 250 л.с. цена повысится до 11 400 рублей (+500 рублей);

• Автомобили свыше 250 л.с. сохранят прежние тарифы.

Что касается хранения на специализированных стоянках:

• Минимальная суточная плата вырастет до 1210 рублей (было 1150);

• Максимальная — до 2893 рублей в сутки;

• Первые сутки по-прежнему остаются бесплатными.

3. Штраф за использование зимней резины летом.

С начала лета вводится контроль за сезонностью шин. С 1 июня по 1 сентября использование шипованных зимних покрышек на легковом транспорте массой до 3,5 тонн будет считаться нарушением, за что предусмотрен штраф в размере 500 рублей.

Важно отметить, что речь идёт именно о шипованных шинах, которые летом:

• Ухудшают сцепление с тёплым асфальтом,

• Увеличивают тормозной путь,

• Наносят ущерб дорожному покрытию.

Фрикционные шины (так называемые «липучки») не попадают под запрет, однако специалисты рекомендуют избегать их использования в жару из-за быстрого износа и ухудшения сцепления.

Эти изменения важны для безопасности дорожного движения и состояния дорожной инфраструктуры, поэтому автолюбителям стоит обратить на них внимание.