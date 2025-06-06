Стали известны новые штрафы для новосибирских автомобилистов

С начала июня автолюбителям в России стоит быть готовыми к ряду важных изменений, касающихся дорожных расходов. Ожидается рост цен на проезд по платным дорогам и услуги эвакуации, а также введение новых штрафов. Вот что нужно знать, чтобы избежать лишних трат.
1. Увеличение стоимости проезда по Московскому скоростному диаметру (МСД).
С 1 июня стоимость проезда по определённым участкам МСД в часы пик вырастет: теперь за километр в периоды повышенной загруженности придётся платить 7 рублей вместо прежних 5 рублей, что составляет прирост в 40%. Власти Москвы объясняют это нововведение необходимостью равномерного распределения транспортных потоков. По данным столичного Дептранса, в будние дни МСД остаётся бесплатным примерно 70% времени, а по выходным и праздникам проезд не тарифицируется вовсе.
2. Повышение цен на эвакуацию и хранение автомобилей.
Также с 1 июня увеличиваются тарифы на эвакуацию и хранение автомобилей на штрафстоянках:
• Для легковых автомобилей и мотоциклов мощностью до 80 л.с. стоимость эвакуации составит 7600 рублей (ранее 7200);
• Для машин мощностью от 80 до 250 л.с. цена повысится до 11 400 рублей (+500 рублей);
• Автомобили свыше 250 л.с. сохранят прежние тарифы.
Что касается хранения на специализированных стоянках:
• Минимальная суточная плата вырастет до 1210 рублей (было 1150);
• Максимальная — до 2893 рублей в сутки;
• Первые сутки по-прежнему остаются бесплатными.
3. Штраф за использование зимней резины летом.
С начала лета вводится контроль за сезонностью шин. С 1 июня по 1 сентября использование шипованных зимних покрышек на легковом транспорте массой до 3,5 тонн будет считаться нарушением, за что предусмотрен штраф в размере 500 рублей.
Важно отметить, что речь идёт именно о шипованных шинах, которые летом:
• Ухудшают сцепление с тёплым асфальтом,
• Увеличивают тормозной путь,
• Наносят ущерб дорожному покрытию.
Фрикционные шины (так называемые «липучки») не попадают под запрет, однако специалисты рекомендуют избегать их использования в жару из-за быстрого износа и ухудшения сцепления.
Эти изменения важны для безопасности дорожного движения и состояния дорожной инфраструктуры, поэтому автолюбителям стоит обратить на них внимание.