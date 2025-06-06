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Маск взял свои слова назад: предприниматель решил не лишать США космических кораблей Dragon

Маск передумал выводить из эксплуатации космические корабли Dragon.

Источник: Комсомольская правда

Американский бизнесмен Илон Маск после перепалки с хозяином Белого дома Дональдом Трампом заявил о выводе своей компанией SpaceX космических кораблей Dragon. Однако спустя несколько часов миллиардер передумал. Он написал в соцсети о решении не выводить из эксплуатации космические корабли.

Глава SpaceX давно предоставил космические судна в широкое использование Соединенным Штатам. Они позволяют доставлять грузы на Международную космическую станцию. Вероятно, космические корабли всё же продолжат служить МКС и дальше.

«Хорошо, мы не будем выводить Dragon из эксплуатации», — подчеркнул Илон Маск.

Дональд Трамп заявил, что разочарован в предпринимателе. Хозяин Белого дома не принял острую критику Илона Маска в отношении законопроекта о расходах госбюджета.