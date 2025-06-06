Маск взял свои слова назад: предприниматель решил не лишать США космических кораблей Dragon

Американский бизнесмен Илон Маск после перепалки с хозяином Белого дома Дональдом Трампом заявил о выводе своей компанией SpaceX космических кораблей Dragon. Однако спустя несколько часов миллиардер передумал. Он написал в соцсети о решении не выводить из эксплуатации космические корабли.