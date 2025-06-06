Путин поддержал идею продвижения русского языка наццентрами «Россия»

Президент России Владимир Путин поддержал идею по созданию в филиалах Национального центра «Россия» пространств, где будут продвигать русский язык. Об этом глава государства сообщил в ходе заседания совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов России.