Путин поддержал идею продвижения русского языка наццентрами «Россия»

Президент России Владимир Путин поддержал идею по созданию в филиалах Национального центра «Россия» пространств, где будут продвигать русский язык. Об этом глава государства сообщил в ходе заседания совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов России.
Инициативу создания подобных пространств на заседании высказала советник президента РФ Елена Ямпольская.
«Такая площадка востребована, например, во Владивостоке, где уже этой осенью должен открыться первый филиал центра», — отметила Ямпольская.
На таких площадках будут проводиться разнообразные мероприятия, направленные на популяризацию русского языка среди детей и молодежи. Президент сообщил, что поддерживает такую идею, и пообещал сделать все возможное для ее реализации.
На этом же заседании, напомним, Владимир Путин поддержал предложение по созданию на базе одного из вузов центра по продвижению русского языка в мире.
На заседании исполняющий обязанности ректора института русского языка имени А. С. Пушкина Никита Гусев предложил президенту создать на базе одного из вузов России единый национальный межведомственный научно-методический центр по продвижению русского языка в мире.
«Хорошее предложение. Мне кажется, обязательно нужно подумать. Попрошу коллег из администрации, из правительства тоже проработать и поддержать», — сказал глава государства.
Кроме того, на заседании Путин призвал избавляться от вульгарных иностранных слов, присутствующих в русском языке. Как отметил президент, данный вопрос является принципиально важным. Поскольку подобные заимствования, по меньшей мере, коверкают русский язык.
Глава государства добавил, что что многие термины, являющиеся заимствованными, давно имеют русскоязычные аналоги.
Кроме того, президент России Владимир Путин поздравил всех причастных с наступающим Днем русского языка. Глава государства подчеркнул, что русский язык объединяет многонациональный народ России, а также отражает духовно-нравственные традиции наших предков, культуру и самобытность.