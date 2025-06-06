Штраф за курение в подъезде хотят увеличить до 50 тысяч рублей

Кроме того, в России могут полностью запретить курить в салоне автомобиля. С такой инициативой выступил политолог и общественный деятель Алексей Ярошенко. По его словам, человек с сигаретой за рулем может быть опасен для окружающих, особенно если в машине находятся дети.