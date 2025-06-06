Штраф за курение в подъезде хотят увеличить до 50 тысяч рублей

Сенатор Олег Голов предложил увеличить штрафы за курение в подъездах многоквартирных домов в 30 раз — до 50 тысяч рублей, чтобы улучшить борьбу с табачным дымом и защитить здоровье людей.
По словам Голова, им подготовлен законопроект, предусматривающий увеличение административного штрафа за курение в подъездах до 50 тысяч рублей. Свои предложения сенатор направил в письме главе Минздрава Михаилу Мурашко.
— Несмотря на установленный данным законом (закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» — прим. «ВМ») запрет курения в подъездах жилых домов, его соблюдение остается на низком уровне, что подтверждается многочисленными обращениями граждан, — заявил сенатор.
Голов считает, что действующий штраф за курение в подъездах (от 500 до 1,5 тысячи рублей) недостаточно эффективен для того, чтобы отучить курильщиков от этой привычки в общественных местах, передает РИА Новости.
Кроме того, в России могут полностью запретить курить в салоне автомобиля. С такой инициативой выступил политолог и общественный деятель Алексей Ярошенко. По его словам, человек с сигаретой за рулем может быть опасен для окружающих, особенно если в машине находятся дети.