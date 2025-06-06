Опасность поджидает прямо на кухне: биотехнолог рассказала о скрытой угрозе посудомоечной машины

Основная причина опасности заключается в том, что влажная атмосфера внутри посудомоечной машины создает условия для развития бактерий. Причем стандартных температурных режимом большинства бытовых посудомоечных машин (40−60°C) недостаточно для полного уничтожения патогенов. Бактерии могут скапливаться в труднодоступных местах техники и попадать на посуду даже после стандартного цикла мойки. Это приводит к рискам заражения. Для снижения опасности Золотарева рекомендовала проводить полную мойку посудомоечной машины при максимальной температуре не реже одного раза в месяц с применением специальных дезинфицирующих средств.