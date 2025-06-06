Психолог рекомендует ограничить время детей в интернете до двух часов в день

Детский психолог и сказкотерапевт Дарья Дугенцова в интервью NEWS.ru отметила, что детям следует проводить в интернете не более двух часов в сутки.
Она подчеркнула, что превышение этого лимита может негативно отразиться на психическом развитии, особенно у младших школьников и подростков, для которых основными видами деятельности остаются учеба и общение.
По словам эксперта, длительное время, проведенное детьми за гаджетами, не приносит пользы. Хотя многие подростки и младшие школьники могут проводить значительное количество времени в социальных сетях и мессенджерах, Дугенцова считает, что это не должно превышать двух часов в день. Она объяснила, что постоянное использование телефона может негативно влиять на развитие ребенка, так как для каждого возраста существуют ведущие виды деятельности: у подростков это личное общение, а у младших школьников — учеба.
Психолог также добавила, что даже два часа использования гаджетов должны быть четко регламентированы. Она предложила детям самостоятельно распределять это время, например, выделяя 15 минут утром и час после школы или используя короткие сессии в течение дня. Важно, чтобы родители установили ясные семейные правила, определяющие, когда и как ребенок может пользоваться интернетом.
Дугенцова подчеркнула, что для подростков допустимо больше времени за гаджетами, однако в среднем два часа для младших школьников и подростков является нормой. Она предложила детям самостоятельно решать, как распределить это время, при этом необходимо соблюдать четкие ограничения и правила использования интернета в семье.