Психолог рекомендует ограничить время детей в интернете до двух часов в день

По словам эксперта, длительное время, проведенное детьми за гаджетами, не приносит пользы. Хотя многие подростки и младшие школьники могут проводить значительное количество времени в социальных сетях и мессенджерах, Дугенцова считает, что это не должно превышать двух часов в день. Она объяснила, что постоянное использование телефона может негативно влиять на развитие ребенка, так как для каждого возраста существуют ведущие виды деятельности: у подростков это личное общение, а у младших школьников — учеба.