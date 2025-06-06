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Суд приостановил работу теплохода Михаил Булгаков на 90 дней из-за инфекции

В мае более 200 пассажиров с двух рейсов заболели на теплоходе «Михаил Булгаков».

Источник: Аргументы и факты

Работа теплохода «Михаил Булгаков» временно приостановлена на 90 суток в соответствии с решением суда, принятым после расследования массового случая кишечной инфекции среди пассажиров.

Как следует из судебных материалов, санитарно-эпидемиологическая проверка, проведённая 29 мая, выявила множественные нарушения на борту судна.

Согласно данным Роспотребнадзора, в период с 19 по 28 мая более ста пассажиров теплохода обратились за медицинской помощью с жалобами на рвоту, диарею и общее недомогание. Все заболевшие были изолированы, тяжёлых форм заболевания не зарегистрировано. Возбуждено административное дело по статье 6.3 КоАП РФ, касающейся несоблюдения санитарно-эпидемиологических требований.

Как установил суд, вспышка инфекции охватила пассажиров всех четырёх палуб судна. Согласно записям в амбулаторных журналах, с 14 мая поступило 133 обращения с предыдущего круиза и 98 — по последнему рейсу. Проверка проводилась после того, как судно завершило очередной круиз и прибыло на Северный речной вокзал.

Представитель Роспотребнадзора в ходе разбирательства пояснила, что выявленные нарушения указывают на неудовлетворительное качество подготовки теплохода к началу навигационного сезона. Основным путем передачи инфекции, по её словам, мог быть фекально-оральный, в том числе пищевой, контактно-бытовой и, возможно, водный.

Суд признал ПАО «Московское речное пароходство» виновным в административном правонарушении и назначил приостановку деятельности на теплоходе сроком на 90 дней, начиная с 30 мая 2025 года. В течение этого времени компания может устранить выявленные нарушения и обратиться в суд с просьбой о досрочном снятии ограничения.

Ранее вирусолог Сергей Нетесов объяснил, как норовирус мог попасть на лайнер «Михаил Булгаков».