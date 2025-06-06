Суд приостановил работу теплохода Михаил Булгаков на 90 дней из-за инфекции

Суд признал ПАО «Московское речное пароходство» виновным в административном правонарушении и назначил приостановку деятельности на теплоходе сроком на 90 дней, начиная с 30 мая 2025 года. В течение этого времени компания может устранить выявленные нарушения и обратиться в суд с просьбой о досрочном снятии ограничения.