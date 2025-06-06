Росавиация: в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский сняты ограничения

Воздушные гавани Домодедово и Жуковский работали с ограничениями с 03:40 по Москве. Спустя полтора часа аэропорты вновь принимают и отправляют авиарейсы в штатном режиме. Кроме того, ограничения сняты с воздушной гавани Внуково, временно прервавшей работу с 04:18. Об этом оповестили в пресс-службе Росавиации.