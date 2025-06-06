Росавиация: в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский сняты ограничения

Воздушные гавани Домодедово и Жуковский работали с ограничениями с 03:40 по Москве. Спустя полтора часа аэропорты вновь принимают и отправляют авиарейсы в штатном режиме. Кроме того, ограничения сняты с воздушной гавани Внуково, временно прервавшей работу с 04:18. Об этом оповестили в пресс-службе Росавиации.
Так, все подмосковные аэропорты к 05:17 6 июня работают по расписанию. О задержках рейсов не сообщалось. По уточнению Росавиации, ограничения вводились для обеспечения безопасности пассажироперевозок.
«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это приоритет», — сказано в сообщении.
Напомним, над Московским регионом ночью сбили десять БПЛА. По данным мэра столицы Сергея Собянина, дроны летели на Москву.