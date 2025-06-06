Стало известно о новых чудесах на могиле блаженной Ксении Петербургской

Святая блаженная Ксения Петербургская, память которой отмечается 6 июня, является одной из самых известных и почитаемых в России. О том, как она помогает верующим уже после своей смерти, рассказал aif.ru ведущий телеканала «Спас» Роман Голованов.
«Есть немало историй об исцелении. Так, Ксения Петербургская явилась во сне к женщине, которая долго болела и уже не вставала с кровати, но молилась о помощи. Во сне она утешала и гладила больную. Женщина смогла встать уже на следующий день, а позже узнала на иконе Ксению Петербургскую и поняла, кто ей помог. Еще одну историю рассказывали про женщину из Брянской области. Ей нужно было ложиться на операцию по удалению опухоли. Она узнала о святой Ксении Петербургской, читала ей акафисты, съездила в ее часовню в Санкт-Петербурге, поклонилась ей. Когда эта женщина пришла в больницу, оказалось, что опухоли нет, операция не потребовалась», — поделился Голованов.
Он отметил, что подобных историй много. Люди обращаются с просьбами о помощи даже в таких делах, как поиск работы, покупка дома.
По словам Голованова, порой Ксения Петербургская приходит к людям, чтобы донести им что-то очень важное и нужное для них.
«Это история моего близкого знакомого. Он служил в органах долгое время и был неверующим. Однажды, когда он отдыхал у себя дома, то вдруг увидел, что в квартире стоит женщина. Она ему сказала, что ему нужно идти в храм, нужно молиться. Он подумал, что это все приснилось, что ничего такого не было на самом деле. Но когда он вышел на улицу, то увидел, что под ногами лежит православным молитвослов. Таких совпадений не бывает. В храме увидел икону Ксении Петербургской и понял, что это она к нему приходила», — добавил Голованов.
Святая блаженная Ксения жила в XVIII веке в Санкт-Петербурге и была очень почитаема народом. Она предрекла кончину императрицы Елизаветы Петровны (1762) и молодого императора Иоанна Антоновича (1764). После смерти была похоронена на Смоленском кладбище. В конце XIX века на этом месте была построена маленькая часовня, а в 1902 году появилась большая каменная часовня. После многолетнего народного почитания блаженная Ксения Петербургская, Христа ради юродивая, была причислена к лику святых 6 июня 1988 года на Поместном Соборе Русской Православной Церкви.