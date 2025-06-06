Стало известно о новых чудесах на могиле блаженной Ксении Петербургской

«Это история моего близкого знакомого. Он служил в органах долгое время и был неверующим. Однажды, когда он отдыхал у себя дома, то вдруг увидел, что в квартире стоит женщина. Она ему сказала, что ему нужно идти в храм, нужно молиться. Он подумал, что это все приснилось, что ничего такого не было на самом деле. Но когда он вышел на улицу, то увидел, что под ногами лежит православным молитвослов. Таких совпадений не бывает. В храме увидел икону Ксении Петербургской и понял, что это она к нему приходила», — добавил Голованов.