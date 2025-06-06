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Жара до 43 и пыльные бури надвигаются на Казахстан

По данным РГП «Казгидромет» РГП 05—07 июня 2025 года в большинстве регионов страны ожидаются опасные гидрометеорологические явления: заморозки, сильный дождь, грозы, град, порывы ветра, туман и пыльная буря.

Сейчас в Ричмонде: +18° 2 м/с 100% 756 мм рт. ст. +21°
Источник: DKNews.kz

Штормовые предупреждения сохраняются:

  • 03 июня в Туркестанской области ожидается ветер юго-западный днем на севере области 15−20 м/с.
  • 03—05 июня в центре области сохраняется высокая пожарная опасность, на севере, западе, юге, в предгорных районах чрезвычайная пожарная опасность.
  • В Шымкенте 03—05 июня сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
  • В Туркестане 03—05 июня сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
  • 04 июня днем в горных районах Алматинской области ожидается гроза. Днем на севере области сильная жара 36 градусов.
  • 04—06 июня в центре области сохранится высокая пожарная опасность, на западе, севере области чрезвычайная пожарная опасность.

Штормовые предупреждения ожидаются:

  • 05 июня днем в горных районах Алматинской области ожидается гроза. Днем на севере, в центре области сильная жара 35−36 градусов.
  • В Конаеве 05 июня днем ожидается сильная жара 35 градусов.

Ожидается высокая пожарная опасность.

05 июня в горных районах области Жетісу днем ожидается гроза. 05—07 июня днем ожидается сильная жара 35−37 градусов. 05—07 июня на севере, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Талдыкоргане 05—07 июня днем ожидается сильная жара 35−37 градусов.

05 июня днем по Жамбылской области ожидается сильная жара 40 градусов. По области ожидается высокая пожарная опасность, на западе, востоке, в горных районах области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

В Таразе 05 июня сохранится высокая пожарная опасность.

05 июня днем по Туркестанской области ожидается сильная жара 40 градусов, на юге, в пустынных районах области сильная жара 43 градуса.

В Туркестане 05 июня днем ожидается сильная жара 40 градусов.

05 июня в центре Кызылординской области ожидается пыльная буря. Ветер восточный, северо-восточный в центре области 15−20 м/с. Днем ожидается сильная жара 40−41 градус. Сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

В Кызылорде 05 июня сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

05 июня на севере, востоке Акмолинской области ожидаются сильный дождь, днем град. Гроза. Ночью и утром на западе, севере области ожидается туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный на севере, востоке области порывы 15−20 м/с. На западе, севере, юге, в центре области сохранится высокая пожарная опасность.

В Астане 05 июня временами ожидаются гроза, днем град. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный временами порывы 15−18 м/с.

В Кокшетау 05 июня ночью и утром ожидается гроза.

05 июня на севере, юге, востоке Северо-Казахстанской области ожидается гроза. Днем на юге, востоке области ожидается град. Ночью и утром на западе, севере области ожидается туман. Ветер северо-западный, западный на севере, юге, востоке области порывы 15−20 м/с. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

В Петропавловске 05 июня ожидаются гроза. Ветер северо-западный, западный днем порывы 15−20 м/с.

05 июня днем на севере Павлодарской области ожидается временами сильный дождь, град. Ветер юго-западный на западе, севере, юге области порывы 15−20 м/с. На северо-западе, юго-востоке, в центре области сохранится высокая пожарная опасность.

В Павлодаре 05 июня днем ожидается гроза. Ветер юго-западный днем порывы 15−20 м/с.

Сохранится высокая пожарная опасность.

05 июня утром и днем на западе, севере Костанайской области ожидаются гроза, град. Ночью и утром на западе, севере области туман. Ветер северо-западный, западный утром и днем на западе, севере, востоке области порывы 15−20 м/с. На юго-востоке, северо-западе области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Костанае 05 июня ожидается ветер северо-западный, западный днем порывы 15−20 м/с.

Сохраняется высокая пожарная опасность.

05 июня днем на западе, севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются гроза, град. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный днем на западе, севере области 15−20 м/с.

В Усть-Каменогорске 05 июня днем ожидается гроза.

05 июня утром и днем на западе, севере, в центре области Абай ожидаются гроза, град. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный утром и днем на западе, севере, в центре области 15−20 м/с. Днем на юге области ожидается сильная жара 36 градусов. На северо-западе области ожидается высокая пожарная опасность, на востоке, юго-западе, в центре области сохранится высокая пожарная опасность, на юге области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

В Семее 05 июня днем ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный днем порывы 15 м/с.

05 июня ночью на севере, востоке области Ұлытау ожидается гроза. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный ночью на юге, востоке области порывы 15−20 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге области чрезвычайная пожарная опасность.

В Жезказгане 05 июня cохраняется высокая пожарная опасность.

05 июня ночью на западе, севере, востоке Карагандинской области ожидаются гроза, днем на востоке области гроза, град. Ветер северо-западный на севере, востоке, юге области порывы 15−20 м/с. На западе, востоке, юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

В Карагандае 05 июня ночью ожидается гроза.

05 июня днем в центре Мангистауской области ожидается гроза. Днем на западе, в центре области ожидается пыльная буря. Ветер северо-западный, западный днем на западе, в центре области 15−20 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе области чрезвычайная пожарная опасность.

В Актау 05 июня ожидается пыльная буря. Ветер северо-западный, западный днем порывы 15−20 м/с.

Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

05 июня днем на севере Атырауской области ожидается гроза. Ветер юго-западный, южный днем на западе, севере области 15−20 м/с. На северо-западе, востоке области сохранится высокая пожарная опасность, на юге, западе, севере области чрезвычайная пожарная опасность.

В Атырау 05 июня сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

05 июня ночью на западе, севере Западно-Казахстанской области ожидается гроза, днем на севере, востоке области гроза, град. Ветер западный, северо-западный ночью на западе области порывы 15−20 м/с, днем 15−20 м/с, на западе области порывы 23 м/с. По области сохранится высокая пожарная опасность.

В Уральске 05 июня ожидается гроза, днем град. Ветер западный, северо-западный днем порывы 18 м/с.

05 июня в Актюбинской области сохранится высокая, на юго-востоке, юге, западе области чрезвычайная пожарная опасность.

В Актобе 05 июня сохранится высокая пожарная опасность.

МЧС просит следить за штормовыми предупреждениями и соблюдать необходимые меры безопасности.