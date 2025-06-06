Жара до 43 и пыльные бури надвигаются на Казахстан

05 июня утром и днем на западе, севере, в центре области Абай ожидаются гроза, град. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный утром и днем на западе, севере, в центре области 15−20 м/с. Днем на юге области ожидается сильная жара 36 градусов. На северо-западе области ожидается высокая пожарная опасность, на востоке, юго-западе, в центре области сохранится высокая пожарная опасность, на юге области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.