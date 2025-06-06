Жара до 43 и пыльные бури надвигаются на Казахстан

Штормовые предупреждения сохраняются:
- 03 июня в Туркестанской области ожидается ветер юго-западный днем на севере области 15−20 м/с.
03—05 июняв центре области сохраняется высокая пожарная опасность, на севере, западе, юге, в предгорных районах чрезвычайная пожарная опасность.
- В Шымкенте
03—05 июнясохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
- В Туркестане
03—05 июнясохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
- 04 июня днем в горных районах Алматинской области ожидается гроза. Днем на севере области сильная жара 36 градусов.
04—06 июняв центре области сохранится высокая пожарная опасность, на западе, севере области чрезвычайная пожарная опасность.
Штормовые предупреждения ожидаются:
- 05 июня днем в горных районах Алматинской области ожидается гроза. Днем на севере, в центре области сильная жара 35−36 градусов.
- В Конаеве 05 июня днем ожидается сильная жара 35 градусов.
Ожидается высокая пожарная опасность.
05 июня в горных районах области Жетісу днем ожидается гроза.
В Талдыкоргане
05 июня днем по Жамбылской области ожидается сильная жара 40 градусов. По области ожидается высокая пожарная опасность, на западе, востоке, в горных районах области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
В Таразе 05 июня сохранится высокая пожарная опасность.
05 июня днем по Туркестанской области ожидается сильная жара 40 градусов, на юге, в пустынных районах области сильная жара 43 градуса.
В Туркестане 05 июня днем ожидается сильная жара 40 градусов.
05 июня в центре Кызылординской области ожидается пыльная буря. Ветер восточный, северо-восточный в центре области 15−20 м/с. Днем ожидается сильная жара 40−41 градус. Сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
В Кызылорде 05 июня сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
05 июня на севере, востоке Акмолинской области ожидаются сильный дождь, днем град. Гроза. Ночью и утром на западе, севере области ожидается туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный на севере, востоке области порывы 15−20 м/с. На западе, севере, юге, в центре области сохранится высокая пожарная опасность.
В Астане 05 июня временами ожидаются гроза, днем град. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный временами порывы 15−18 м/с.
В Кокшетау 05 июня ночью и утром ожидается гроза.
05 июня на севере, юге, востоке Северо-Казахстанской области ожидается гроза. Днем на юге, востоке области ожидается град. Ночью и утром на западе, севере области ожидается туман. Ветер северо-западный, западный на севере, юге, востоке области порывы 15−20 м/с. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность.
В Петропавловске 05 июня ожидаются гроза. Ветер северо-западный, западный днем порывы 15−20 м/с.
05 июня днем на севере Павлодарской области ожидается временами сильный дождь, град. Ветер юго-западный на западе, севере, юге области порывы 15−20 м/с. На северо-западе, юго-востоке, в центре области сохранится высокая пожарная опасность.
В Павлодаре 05 июня днем ожидается гроза. Ветер юго-западный днем порывы 15−20 м/с.
Сохранится высокая пожарная опасность.
05 июня утром и днем на западе, севере Костанайской области ожидаются гроза, град. Ночью и утром на западе, севере области туман. Ветер северо-западный, западный утром и днем на западе, севере, востоке области порывы 15−20 м/с. На юго-востоке, северо-западе области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
В Костанае 05 июня ожидается ветер северо-западный, западный днем порывы 15−20 м/с.
Сохраняется высокая пожарная опасность.
05 июня днем на западе, севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются гроза, град. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный днем на западе, севере области 15−20 м/с.
В Усть-Каменогорске 05 июня днем ожидается гроза.
05 июня утром и днем на западе, севере, в центре области Абай ожидаются гроза, град. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный утром и днем на западе, севере, в центре области 15−20 м/с. Днем на юге области ожидается сильная жара 36 градусов. На северо-западе области ожидается высокая пожарная опасность, на востоке, юго-западе, в центре области сохранится высокая пожарная опасность, на юге области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
В Семее 05 июня днем ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный днем порывы 15 м/с.
05 июня ночью на севере, востоке области Ұлытау ожидается гроза. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный ночью на юге, востоке области порывы 15−20 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге области чрезвычайная пожарная опасность.
В Жезказгане 05 июня cохраняется высокая пожарная опасность.
05 июня ночью на западе, севере, востоке Карагандинской области ожидаются гроза, днем на востоке области гроза, град. Ветер северо-западный на севере, востоке, юге области порывы 15−20 м/с. На западе, востоке, юге области сохраняется высокая пожарная опасность.
В Карагандае 05 июня ночью ожидается гроза.
05 июня днем в центре Мангистауской области ожидается гроза. Днем на западе, в центре области ожидается пыльная буря. Ветер северо-западный, западный днем на западе, в центре области 15−20 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе области чрезвычайная пожарная опасность.
В Актау 05 июня ожидается пыльная буря. Ветер северо-западный, западный днем порывы 15−20 м/с.
Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
05 июня днем на севере Атырауской области ожидается гроза. Ветер юго-западный, южный днем на западе, севере области 15−20 м/с. На северо-западе, востоке области сохранится высокая пожарная опасность, на юге, западе, севере области чрезвычайная пожарная опасность.
В Атырау 05 июня сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
05 июня ночью на западе, севере Западно-Казахстанской области ожидается гроза, днем на севере, востоке области гроза, град. Ветер западный, северо-западный ночью на западе области порывы 15−20 м/с, днем 15−20 м/с, на западе области порывы 23 м/с. По области сохранится высокая пожарная опасность.
В Уральске 05 июня ожидается гроза, днем град. Ветер западный, северо-западный днем порывы 18 м/с.
05 июня в Актюбинской области сохранится высокая, на юго-востоке, юге, западе области чрезвычайная пожарная опасность.
В Актобе 05 июня сохранится высокая пожарная опасность.
МЧС просит следить за штормовыми предупреждениями и соблюдать необходимые меры безопасности.