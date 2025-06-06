Снежным барсам Юнгуру и Кунгуру из пермского зоопарка исполнился 1 год

Барсам Юнгуру и Кунгуру из пермского зоопарка исполнился 1 год, сообщает пресс-служба РЖД.
5 июня прошлого года в семье краснокнижных снежных барсов Аксу и Снежека произошло радостное событие — рождение детёнышей, которых назвали в честь рек России.
В пресс-службе отметили, что за год котята выросли и превратились из милых неуклюжих малышей в изящных хищников.
Вольер животных оснащён разнообразными площадками, лазалками и укрытиями. Благодаря этому Юнгур и Кунгур уже научились с лёгкостью преодолевать препятствия, бороться и метить территорию.
«Привезли в подарок именинникам нашу любовь и огромное сердце. Пусть сами выбирают, играть с ним или поохотиться на него», — рассказали в РЖД.
Напомним, ранее сайт perm.aif.ru рассказывал историю любви снежных барсов Аксу и Снежеки.