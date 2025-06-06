Эквивалентен ста сигаретам: нарколог предупредил об опасности кальяна

«Объем дыма, вдыхаемого за такую кальянную сессию, может быть эквивалентен выкуриванию 100 и более сигарет. Это связано не только с количеством затяжек, но и с глубиной их вдыхания и длительностью воздействия дыма на организм», — рассказал Исаев в беседе с «Газетой.ру». Он отметил, что Всемирная организация здравоохранения также подтверждает опасность кальяна и указывает, что за час курения кальяна человек делает примерно 200 затяжек, в то время как при одной сигарете — около 20.