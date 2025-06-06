Эквивалентен ста сигаретам: нарколог предупредил об опасности кальяна

Нарколог предупредил об опасности кальяна.
Час курения кальяна по объему вдыхаемого дыма сопоставим с выкуриванием ста и более сигарет. Об этом сообщил врач-психиатр и нарколог, президент Независимой наркологической гильдии Руслан Исаев.
«Объем дыма, вдыхаемого за такую кальянную сессию, может быть эквивалентен выкуриванию 100 и более сигарет. Это связано не только с количеством затяжек, но и с глубиной их вдыхания и длительностью воздействия дыма на организм», — рассказал Исаев в беседе с «Газетой.ру». Он отметил, что Всемирная организация здравоохранения также подтверждает опасность кальяна и указывает, что за час курения кальяна человек делает примерно 200 затяжек, в то время как при одной сигарете — около 20.
По словам специалиста, дым кальяна содержит те же вредные вещества, что и обычные сигареты: никотин, угарный газ, тяжелые металлы и канцерогены. Прохождение дыма через воду не снижает концентрацию токсинов и может создавать ложное ощущение безопасности.
Ранее академик РАН Геннадий Онищенко заявлял о необходимости полного запрета вейпов в России из-за их вреда для здоровья, особенно среди молодежи. Он отмечал, что даже при действующих ограничениях несовершеннолетние продолжают использовать электронные сигареты, что приводит к тяжелым последствиям, и призывал ужесточить меры контроля.