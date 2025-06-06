«Оглянись — возможно, рядом танцует суслик»: в Татышев-парке Красноярска появятся необычные таблички

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Татышев-парке установят таблички с неожиданным, но трогательным обращением к гостям: «Оглянись! Возможно, рядом танцует суслик». Так администрация парка напоминает горожанам о его маленьких, но очень важных обитателях.
Таблички установят на большой поляне, где часто проходят массовые мероприятия. Веселые пикники и громкая музыка радуют гостей, но могут тревожить местную фауну — прежде всего, байбаков (они же суслики), обитающих здесь.
Как поясняют в администрации парка, во время многолюдных событий грызуны инстинктивно прячутся в норки, и увидеть их в это время практически невозможно. Однако забота о животных по-прежнему важна — даже если они не на виду.
Ближайшее крупное мероприятие — празднование Дня города, которое пройдет в парке с концертной программой и многочисленными зрителями. Организаторы просят горожан быть внимательными к окружающей природе и сохранять бережное отношение к ее обитателям.
Добавим, что таблички можно фотографировать, но забирать с собой — нельзя. Суслики останутся на месте, и таблички тоже.