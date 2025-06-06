«Тебе не стоит этого делать»: как Трамп уговаривал Путина не отвечать на атаки ВСУ на аэродромы России

После этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что соответствующий диалог имел место. Путин в разговоре с Трампом сказал, что Москва ответит на атаки Киева по ее аэродромам. Он отметил, что ответ России на украинские удары по российским аэродромам будет «таким и тогда, как и когда, посчитают целесообразным наши военные».