Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп сообщил, что в ходе недавнего телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным он пытался отговорить его от ответа на атаку дронов Вооруженных сил Украины по российским военным аэродромам. Об этом глава Белого дома сообщил журналистам в Овальном кабинете.
«Я сказал: не делай этого. Тебе не стоит этого делать», — рассказал американский лидер.
Ранее Дональд Трамп, комментируя последний телефонный разговор с российском лидером, заявил, что, по словам президента РФ, Россия ответит на атаки ВСУ.
После этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что соответствующий диалог имел место. Путин в разговоре с Трампом сказал, что Москва ответит на атаки Киева по ее аэродромам. Он отметил, что ответ России на украинские удары по российским аэродромам будет «таким и тогда, как и когда, посчитают целесообразным наши военные».
1 июня Минобороны РФ сообщило, что Киев совершил теракт с использованием FPV-дронов. Атакам со стороны ВСУ подверглись военные аэродромы сразу в нескольких областях России. Все атаки киевского режима на военные аэродромы в Ивановской, Рязанской и Амурской областях России были отражены.
После этого глава киевского режима Владимир Зеленский в вечернем обращении признал, что украинские спецслужбы несут ответственность за террористические атаки на российские военные аэродромы. По его заверениям, центр подготовки операции по атаке на российские бомбардировщики находился в России.
Эксперты во всем мире уверены, что этими атаками Киев хотел не только сорвать второй раунд прямых мирных переговоров в Стамбуле, но и спровоцировать Москву на применение ядерного оружия.
Позже Владимир Путин на совещании с членами Правительства РФ заявил, что киевский режим, и без того нелегитимный, перерождается в террористическую организацию. Глава государства в ходе обсуждения терактов в Брянской и Курской областях указал, что удар наносился по гражданскому населению намеренно.
Потому, комментируя возможную встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским в отношении урегулирования конфликта на Украине, глава государства подчеркнул, что с преступниками у власти на Украине разговаривать не о чем.