В аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский сняли ограничения

Пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко сообщил в своем Telegram-канале, что ограничения на взлет и посадку самолетов в московских аэропортах «Внуково», «Домодедово» и «Жуковский» были сняты.
Он отметил, что данные меры носили временный характер и были введены исключительно в целях обеспечения безопасности полетов гражданской авиации.
Сейчас воздушное сообщение в указанных аэропортах восстановлено в полном объеме, и они работают в штатном режиме.
Ранее в саратовском аэропорту Гагарин были введены временные ограничения на прием и отправку гражданских рейсов.