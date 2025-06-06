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В аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский сняли ограничения

Воздушное сообщение в аэропортах восстановлено в полном объеме.

Источник: Аргументы и факты

Пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко сообщил в своем Telegram-канале, что ограничения на взлет и посадку самолетов в московских аэропортах «Внуково», «Домодедово» и «Жуковский» были сняты.

Он отметил, что данные меры носили временный характер и были введены исключительно в целях обеспечения безопасности полетов гражданской авиации.

Сейчас воздушное сообщение в указанных аэропортах восстановлено в полном объеме, и они работают в штатном режиме.

Ранее в саратовском аэропорту Гагарин были введены временные ограничения на прием и отправку гражданских рейсов.