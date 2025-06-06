Названа неожиданная угроза интервального голодания для здоровья организма

Медик посоветовала питаться не менее трех раз в день, чтобы организм получал достаточно белка. По его словам, для похудения следует снизить калорийность пищи, но сохранить ее полноценность, вместо строгого голодания. Такой подход безопаснее и лучше поддерживает здоровье.