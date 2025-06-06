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Названа неожиданная угроза интервального голодания для здоровья организма

Врач Павлова: Интервальное голодание вызывает рост дефектных клеток в организме.

Источник: Комсомольская правда

Врач-эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова предостерегла от интервального голодания. Она объяснила, что этот метод питания пока плохо изучен и может иметь неожиданные последствия для организма. Об этом эксперт рассказала KP.RU.

— Голодание работает в оба конца — и подавляет рост дефектных клеток, и, наоборот, стимулирует. Как сделать так, чтобы оно только подавляло и помогало, пока непонятно, — поделилась Павлова.

Эксперт отметила, что экстремальные диеты, включая интервальное голодание, могут привести к истощению, потере мышечной массы и нарушению обмена веществ. Особенно опасно пропускать завтрак, так как в это время высокий уровень гормона кортизола может разрушать мышцы, если не получать питание.

Медик посоветовала питаться не менее трех раз в день, чтобы организм получал достаточно белка. По его словам, для похудения следует снизить калорийность пищи, но сохранить ее полноценность, вместо строгого голодания. Такой подход безопаснее и лучше поддерживает здоровье.