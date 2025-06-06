Маск за сутки потерял почти 34 миллиарда долларов

Американский бизнесмен Илон Маск понес многомиллиардные убытки на фоне конфликта с президентом США Дональдом Трампом — за сутки его состояние сократилось почти на 34 миллиарда долларов. Об этом свидетельствуют данные рейтинга Bloomberg Billionaires Index, в который входят 500 самых состоятельных людей планеты.
Согласно обновленной информации, Маск за один день потерял 33,9 миллиарда долларов. Несмотря на это, его капитал всё ещё составляет внушительные 335 миллиардов долларов.
Даже с учетом резкого падения состояния, Маск сохраняет лидерство в списке самых богатых людей мира, оставаясь на первой строчке рейтинга.
Ранее Илон Маск заявил, что компания SpaceX отказывается от ранее озвученного плана по выводу из эксплуатации космического корабля Dragon.