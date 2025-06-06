Маск за сутки потерял почти 34 миллиарда долларов

Американский бизнесмен Илон Маск понес многомиллиардные убытки на фоне конфликта с президентом США Дональдом Трампом — за сутки его состояние сократилось почти на 34 миллиарда долларов. Об этом свидетельствуют данные рейтинга Bloomberg Billionaires Index, в который входят 500 самых состоятельных людей планеты.