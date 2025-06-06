Омский «Авангард» почти определился с составом вратарей на следующий сезон

Сопин подчеркнул важность открытой конкуренции и отметил, что ни одной из вратарских позиций не будет зарезервировано место. Он указал на то, что вратари, такие как Никита Серебряков и Андрей Мишуров, должны проявить себя, чтобы занять место на льду. По его мнению, такая борьба только усилит команду.