Омский «Авангард» почти определился с составом вратарей на следующий сезон

Генеральный менеджер омского хоккейного клуба «Авангард» Алексей Сопин рассказал о текущей ситуации с вратарями команды. По его словам, каждый из голкиперов будет иметь шанс побороться за место в основном составе, и гарантии никому не даются.
Сопин подчеркнул важность открытой конкуренции и отметил, что ни одной из вратарских позиций не будет зарезервировано место. Он указал на то, что вратари, такие как Никита Серебряков и Андрей Мишуров, должны проявить себя, чтобы занять место на льду. По его мнению, такая борьба только усилит команду.
Андрей Мишуров выразил желание играть в основном составе, а не быть запасным. Сопин заявил, что у него есть планы встретиться с Мишуровым в Омске, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию.
Также Сопин коснулся темы Михаила Бердина. Он подтвердил, что клуб заинтересован в его подписании, однако есть ограничения по уровню зарплат.
«Михаил — высококлассный вратарь, но здесь вопрос заключается в потолке зарплаты. К сожалению, в некоторых моментах мы скованы. Мы пытаемся найти выход из сложившейся ситуации, в том числе и с Михаилом, с его агентом», — отметил генменеджер.