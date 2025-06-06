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Депутаты попросили ускорить прием людей с заболеваниями сердца

СРЗП попросила ускорить прием пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» направили обращение вице-премьеру Татьяне Голиковой с просьбой ускорить сроки приема и оказания медицинской помощи пациентам с острыми сердечно-сосудистыми заболеваниями, документ имеется в распоряжении РИА Новости.

Авторами инициативы стали лидер партии, руководитель думской фракции Сергей Миронов и вице-спикер Госдумы Александр Бабаков.

«Просим вас, уважаемая Татьяна Алексеевна,… рассмотреть возможность внесения изменений в Программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, предусматривающих сокращение сроков проведения диагностических мероприятий для лиц с подозрением на острые формы сердечно-сосудистых заболеваний», — говорится в обращении.

В беседе с РИА Новости Миронов рассказал, что инициативой предлагается внести изменения в программу госгарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, в частности, предлагается ускорить диагностические обследования и консультации узких специалистов для пациентов с клиническими признаками острого сердечно-сосудистого риска.

Сроки проведения обследований, по его словам, необходимо установить по аналогии с действующим порядком для онкологических пациентов: до семи рабочих дней для проведения диагностических и инструментальных исследований, не более трех рабочих дней для консультации врача-специалиста.

Политик отметил, что по итогам последних лет болезни системы кровообращения стали причиной от 42% до 46% летальных исходов, и это превышает смертность от онкологических заболеваний в России.

«Течение заболеваний сердечно-сосудистой системы во многом определяется своевременностью постановки диагноза и началом лечения. При этом диагностические обследования таким пациентам врачи часто назначают с отсрочкой, что лишает их возможности предупредить развитие заболевания и получить оперативную медицинскую помощь», — заключил Миронов.