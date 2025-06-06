МЧС предупредило жителей Самары об опасностях купания и советует их избегать

Начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Самарской области Наталья Нестерова сообщила, что с начала года в регионе произошло 18 инцидентов на водоемах, повлекших гибель девяти человек, включая одного ребенка.
Основные причины трагедий связаны с купанием в запрещенных зонах и нарушением правил поведения на воде. Об этом рассказала «Самара Онлайн24».
Основные рекомендации Натальи Нестеровой:
Купайтесь исключительно на специально подготовленных пляжах, где дно очищено и работает служба спасения.
Избегайте резкого погружения в холодную воду, особенно людям с проблемами сердечно-сосудистой системы.
Используйте надувные средства осторожно, регулярно проверяйте целостность изделий и будьте готовы самостоятельно обеспечить безопасность ребенку.
Не допускайте купания в глубоких местах, вдали от берега и вне зон отдыха.
Категорически запретите себе и другим алкоголь перед входом в воду.
Обязательно используйте сертифицированные спасательные жилеты при занятии спортом на воде.
Эти меры позволят существенно снизить риски несчастных случаев на водоёмах региона.
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