Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МЧС предупредило жителей Самары об опасностях купания и советует их избегать

Начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Самарской области Наталья Нестерова сообщила, что с начала года в регионе произошло 18 инцидентов на водоемах, повлекших гибель девяти человек, включая одного ребенка.

Качество жизни в вашем регионе

Начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Самарской области Наталья Нестерова сообщила, что с начала года в регионе произошло 18 инцидентов на водоемах, повлекших гибель девяти человек, включая одного ребенка.

Основные причины трагедий связаны с купанием в запрещенных зонах и нарушением правил поведения на воде. Об этом рассказала «Самара Онлайн24».

Основные рекомендации Натальи Нестеровой:

Купайтесь исключительно на специально подготовленных пляжах, где дно очищено и работает служба спасения.

Избегайте резкого погружения в холодную воду, особенно людям с проблемами сердечно-сосудистой системы.

Используйте надувные средства осторожно, регулярно проверяйте целостность изделий и будьте готовы самостоятельно обеспечить безопасность ребенку.

Не допускайте купания в глубоких местах, вдали от берега и вне зон отдыха.

Категорически запретите себе и другим алкоголь перед входом в воду.

Обязательно используйте сертифицированные спасательные жилеты при занятии спортом на воде.

Эти меры позволят существенно снизить риски несчастных случаев на водоёмах региона.

Новости Самары и региона в оперативном режиме! Подписывайтесь на наш телеграм-канал! А также читайте наши материалы на Дзене.