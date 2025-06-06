Четыре аэропорта России возобновили работу в штатном режиме

«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полётов — это приоритет», — говорится в сообщении.
Аэропорты работают в штатном режиме, обеспечивая отправку и прибытие рейсов. Ограничения вводились для обеспечения безопасности полётов.
Ранее в Энгельсе Саратовской области было зафиксировано возгорание на одном из промышленных предприятий. Губернатор региона Роман Бусаргин заявил, что причиной стала атака беспилотных летательных аппаратов. На месте происшествия работают экстренные службы, информации о пострадавших не поступало.