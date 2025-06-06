Из квадроберов в активных граждан: что нужно молодёжи, чтобы оставаться в Омске?

В 2025 году Омск стал Молодёжной столицей России. Теперь здесь активно проводят концерты, выставки, образовательные проекты и другие мероприятия, создающие новые возможности для молодёжи. При этом некоторые выпускники омских школ и вузов всё ещё выбирают другие регионы для жизни.
На что нужно обратить внимание, чтобы город стал ещё привлекательнее для молодых людей? Спросили об этом Сергея Костарева, российского учёного, эколога и преподавателя более чем с 20-летним стажем. Профессор ОмГУПСа рассказал, почему молодёжь уезжает, когда это началось и при чём здесь «пешеходный Любинский».
Мясом и колбасой теперь не заманишь.
«Где-то в 2007 году я впервые столкнулся с тем, что на вопрос “А дальше-то что?” мои дипломники ответили, что уедут в Петербург. Я так удивился, потому что до этого, до 2007 года, такого не было. Наоборот, к нам ехали: Северный Казахстан, наши северные регионы. Было за счастье распределиться в Омск.
Сложно ответить на вопрос, что нужно молодёжи, чтобы она сейчас оставалась в городе. В этом случае молодые лучше знают, что им нужно. Я могу только рассуждать о том, на что надо обращать внимание и о чём регулярно говорят в нашем диалоге студенты.
Некоторые заявляют, что покинут город. Переезжают в Москву, в Санкт-Петербург, Калининград, Краснодар — ещё один город притяжения. А сейчас с десяток лет стали уезжать в Тюмень. Неожиданно для меня, потому что я жил в то время, когда ходил такой «мем» по отношению к этому городу: «Тюмень — столица деревень».
Почему так происходит? Сложно однозначно сказать. Для молодёжи мир изменился. То, что было ценно для нас или для наших детей, потеряло смысл. Никого же сейчас не интересует, что в Омске всегда было много мяса и колбасы. А в советское время это было аргументом очень сильным. У нас не было проблем с питанием, и регионы более бедные, более неблагоустроенные к нам стремились. Считали, что попасть в Омск — это значит жить счастливо и сыто".
Сделайте так, чтобы было где прыгать.
"Молодые не участвуют в принятии решений о развитии города. А если и участвуют, то это очень-очень тонкая прослойка и очень специфичная молодёжь. Та, которая встроена в систему. На мой взгляд, можно предложить более свободное участие молодёжи в жизни города. Хотя это многих жителей напрягает.
Приведу в пример «Пешеходный Любинский». До его запуска мы видели много отрицательных отзывов. Как там шумят, как машину с колонкой включают, как по остановкам прыгают. Вы не критикуйте их за это, а сделайте так, чтобы было где прыгать, и всем будет счастье. Они же прыгают и веселятся не потому, что они кому-то хотят навредить, а потому что они хотят развлечения. Когда закрывали Любинский для пешеходов на выходные, в своём телеграм-канале я увидел, что жители возмущаются. А в результате получилось, что десятки тысяч людей радуются.
То есть нужно дать возможность молодёжи реализовывать свои идеи. Причём не просто дать возможность повелительную, а спросить её и предложить какой-то вариант. Благо у нас опыт большой есть, много инициатив молодёжных было и в «десятые» годы, и в «двадцатые».
Прежде всего надо создать какой-то инструмент вовлечения молодёжи в городскую жизнь, чтобы можно было с ней работать напрямую. Не в виде каких-то формальных волонтёрских центров (что тоже хорошо, но не гарантирует участие всех — Прим. ред.), а в виде неформальных институций, организаций, общественных в том числе, но не политизированных, а именно городского развития, творчества и культуры.
Если мы берём Москву, Санкт-Петербург, трудно с ними конкурировать, это слишком большие города. Если сравнивать с Новосибирском или, например, Тюменью, или даже Краснодаром, то мы ничем не хуже ни по потенциалу, ни по кадрам, ни даже по климатическим условиям. Чуть ли не самый солнечный город в России. Но почему-то это не используем".
Молодёжи нужны не заводы.
"И конечно, нужна работа в Омске для молодёжи, которая будет ей интересна. Но это явно не завод. Не в обиду будет сказано заводчанам, но как-то современная молодёжь не особо настроена на работу за сложным станком или на стройке.
Молодые предпочитают в большем количестве работать в сфере услуг, маркетинга, рекламы, обслуживания, создания собственного продукта. Небольшой локальный бизнес по развлечению, обучению, трансляции своих культурных ценностей. И что они могут в Омске сделать? Создайте молодёжный бизнес-инкубатор. Он у нас есть. Но как он работает, мало слышу в последние годы.
То есть молодёжь, которая не имеет ресурсов, могла бы прийти и попробовать себя в каком-то деле в сфере услуг или создания продуктов. Пусть попробует. Это недорого стоит, но это даст возможность какие-то образцы наработать. Благо у нас есть такие примеры и в одежде, и в дизайне, и в экологической переработке продуктов".
Бывшие квадроберы вырастут в современных активных людей.
«У меня есть сомнение, может, ошибочное, что молодые люди ждут, что им окажут услугу. Как показывает практика, если вы сами для себя что-то не сделаете, то ничего и не будет. Это не говорит о том, что каждый что-то должен делать. Должно быть несколько десятков инициативных групп, иначе Омск теряет живую “молодёжную ткань”.
Молодёжь, по моим наблюдениям, также отгораживается от окружающего мира. Идя по улице, они смотрят не по сторонам, а в телефон. Эта модель поведения, как я наблюдаю, исключает возможность быстро ориентироваться в пространстве.
Я вижу, что есть у нас культурные интересы. Люди ходят на экскурсии, организуют, например, «Том Сойер Фест» с раскрашиванием домов или пикники. Люди всегда где-то и для чего-то собираются. Скажем, нужно чистить парк Победы — пожалуйста, «Чистые игры».
Но в последние годы ситуация немного изменилась. Может быть, ковид сказался. Коллеги говорят, что он сильно ударил по желанию молодёжи жить в пространстве. Не внутри себя, не внутри своего телефона либо маленькой комнаты, а в пространстве города. Оно сильно пострадало в результате ограничений на два года. И теперь эти люди, которые тогда были школьниками, сейчас выходят в жизнь.
Может быть, надо немного подождать, когда через год-два появятся активисты и, условно говоря, бывшие квадроберы вырастут в современных активных людей".