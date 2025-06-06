Из квадроберов в активных граждан: что нужно молодёжи, чтобы оставаться в Омске?

Приведу в пример «Пешеходный Любинский». До его запуска мы видели много отрицательных отзывов. Как там шумят, как машину с колонкой включают, как по остановкам прыгают. Вы не критикуйте их за это, а сделайте так, чтобы было где прыгать, и всем будет счастье. Они же прыгают и веселятся не потому, что они кому-то хотят навредить, а потому что они хотят развлечения. Когда закрывали Любинский для пешеходов на выходные, в своём телеграм-канале я увидел, что жители возмущаются. А в результате получилось, что десятки тысяч людей радуются.