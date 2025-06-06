СМИ: Германия подняла истребители из-за российского Ил-20 над Балтийским морем

4 июня заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что учения НАТО в Балтийском море свидетельствуют о подготовке объединения к потенциальному конфликту с Россией. Он подчеркнул, что вся деятельность блока и их силы направлены на борьбу с «сопоставимым противником».