СМИ: Германия подняла истребители из-за российского Ил-20 над Балтийским морем

Военно-воздушные силы Германии подняли истребители по тревоге из-за появления российского самолета Ил-20 в воздушном пространстве над Балтийским морем. Об этом сообщило немецкое агентство Focus со ссылкой на представителя Вооруженных сил ФРГ.
По информации издания, два истребителя Eurofighter вылетели с авиабазы в Лаге. В ФРГ утверждают, что российский самолет двигался в международном воздушном пространстве с выключенными транспондерами и не выходил на радиосвязь.
Отмечается, что это уже шестой случай в 2025 году, когда Германия поднимает истребители по тревоге из-за российских самолетов, говорится в сообщении.
4 июня стало известно, что американский эсминец Paul Ignatius и штабной корабль Mount Whitney зашли на территорию Балтийского моря — они примут участие в учении Североатлантического альянса (НАТО) Baltops 25, в котором задействуют 50 кораблей из разных стран.
4 июня заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что учения НАТО в Балтийском море свидетельствуют о подготовке объединения к потенциальному конфликту с Россией. Он подчеркнул, что вся деятельность блока и их силы направлены на борьбу с «сопоставимым противником».