Ванны из компоста: Life.ru выяснил, чем может обернуться новый иностранный спа-тренд

«В целом, хотя идея “копки в компосте” кажется необычной и заманчивой, перед её практикой важно проконсультироваться с дерматологом и инфекционистом. Они помогут оценить индивидуальные риски и дадут рекомендации по уходу за кожей. Помните: здоровье кожи — это не только внешний вид, но и общее состояние организма. К новым wellness-практикам нужно подходить с осторожностью», — заключила инфекционист.