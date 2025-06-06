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Названы версии происхождения странных огней в небе над Омском

Увиденное вызвало бурные обсуждения среди омичей.

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Источник: SuperOmsk.ru

Поздним вечером четверга, 5 июня 2025 года, социальные сети облетели кадры странных, по мнению автора, летящих в небе огней. По заявлениям очевидцев, яркие летящий объект (ы) видели в небе не только над Омском, но и над Казахстаном.

Внешне огни напоминают замедленный салют, но летящий не вверх, а в сторону. Омичи лишь строят догадки, что это могло быть. При этом по представленным видеороликам нельзя сказать, что они были сняты именно в Омске.

Вместе с тем в Минобороны Казахстана прокомментировали, что фактов нарушения воздушного пространства республики не зафиксировано. При этом в СМИ со ссылкой на военных сообщают, что явление схоже со входящими в атмосферу остатками обломков космического аппарата или с метеоритным потоком.

При этом в комментариях в омских пабликах жители напоминают, что ракета Falcon 9 в минувший вторник, 3 июня 2025 года, вывела на орбиту 23 спутника Starlink.