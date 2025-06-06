Россиянам объяснили, можно ли молиться изображенному на иконе Пушкину

— Нельзя молиться Пушкину. Но надо молиться о Пушкине, о спасении его души. Ему нужны молитвы, как всем усопшим. Он не был святым, но старался быть лучше. И нам тоже нужно стремиться быть лучше, — подчеркнул Кругликов.