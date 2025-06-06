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Россиянам объяснили, можно ли молиться изображенному на иконе Пушкину

Сергей Кругликов: Изображение Пушкина на иконе не нарушает православную традицию.

Источник: Комсомольская правда

В московском храме стоит икона с необычным изображением — рядом со святителем Филаретом там изображен Александр Пушкин. Кандидат философских наук, руководитель духовно-культурного Центра храма Божией Матери «Всех скорбящих Радость» на Большой Ордынке Сергей Кругликов рассказал KP.RU, не нарушает ли изображение великого русского поэта на иконе православные традиции.

— Изображение светского человека на иконе соответствует православной традиции. С давних пор на христианских мозаиках и фресках изображались не только Господь, Богоматерь, апостолы и другие святые, но и прочие действующие лица описываемого события. Икона — образ святого. Но, поскольку святые являют свои чудеса обычным людям, могут быть и их изображения, — пояснил эксперт.

Молиться перед иконой нужно святителю Филарету, так как молитва обращена только к святым и через них к Богу. Святой помогает людям в отчаянии и покровительствует современному русскому языку. Эксперт добавил, что молиться самому Пушкину запрещено.

— Нельзя молиться Пушкину. Но надо молиться о Пушкине, о спасении его души. Ему нужны молитвы, как всем усопшим. Он не был святым, но старался быть лучше. И нам тоже нужно стремиться быть лучше, — подчеркнул Кругликов.