Умер советский российский дирижер и хормейстер Борис Певзнер

4 июня 2025 года оборвалась жизнь советского и российского деятеля культуры, дирижера, хормейстера, заслуженного деятеля искусств РФ, профессора Бориса Певзнера. В некрологе он был назван душой театра, вдохновляющей творческой силой и моральной опорой для множества музыкантов и учеников.
Борис Певзнер появился на свет 24 августа 1940 года в Минске. Получив первоначальное музыкальное образование в Краснодарском музыкальном училище, он продолжил совершенствовать мастерство в Новосибирской государственной консерватории, которую успешно завершил в 1965 году по классу хорового дирижирования, а в 1976 году — как дирижер оперного и симфонического оркестра.
Начало его профессиональной деятельности было положено в качестве дирижера и хормейстера в Ленинградской академической хоровой капелле имени М. И. Глинки. После окончания аспирантуры в Государственном музыкально-педагогическом институте имени Гнесиных, он начал преподавать в Новосибирской консерватории. В 1971 году Борис Певзнер выступил инициатором создания первого в Сибири профессионального камерного хора, став его бессменным художественным руководителем на долгие годы. В 1978 году на Международном конкурсе имени Белы Бартока, проходившем в Венгрии, его хоровой коллектив был отмечен высшей наградой — Золотой медалью, а сам маэстро был удостоен почетного звания лучшего дирижера конкурса.
С 1987 по 1990 годы Борис Певзнер занимал должность профессора в Тбилисской государственной консерватории, являлся художественным руководителем и главным дирижером Государственной академической хоровой капеллы Грузии. С 1991 года и до последних дней жизни он оставался художественным руководителем и главным дирижером Московского хорового театра.
Следует отметить, что творческий путь Бориса Певзнера ознаменован тесным сотрудничеством с целой плеядой выдающихся музыкантов, среди которых Владимир Спиваков, Елена Образцова, Юрий Башмет и многие другие.
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