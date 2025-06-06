Умер советский российский дирижер и хормейстер Борис Певзнер

Начало его профессиональной деятельности было положено в качестве дирижера и хормейстера в Ленинградской академической хоровой капелле имени М. И. Глинки. После окончания аспирантуры в Государственном музыкально-педагогическом институте имени Гнесиных, он начал преподавать в Новосибирской консерватории. В 1971 году Борис Певзнер выступил инициатором создания первого в Сибири профессионального камерного хора, став его бессменным художественным руководителем на долгие годы. В 1978 году на Международном конкурсе имени Белы Бартока, проходившем в Венгрии, его хоровой коллектив был отмечен высшей наградой — Золотой медалью, а сам маэстро был удостоен почетного звания лучшего дирижера конкурса.