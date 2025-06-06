Природоохранный прокурор предупредила администрацию Братска о том, что новые свалки взамен ликвидированных, могут дорого обойтись городу

Хочу сориентировать администрацию города, — взяла слово Братский межрайонный природоохранный прокурор Надежда Кулешова, — 23 апреля этого года в кассационном определении Верховного суда Российской Федерации была высказана позиция, как, в каком порядке и кто должен ликвидировать свалки. В первую очередь суд оценивает то, как орган местного самоуправления выполняет свои полномочия. Это пропаганда среди населения о недопустимости создания свалок, земельный контроль со стороны муниципалитета, направление заявок на ликвидацию свалок, участие в региональных и федеральных программах. И если полномочия не выполняются, то такая обязанность по ликвидации свалки возлагается на администрацию города, на городской бюджет. Поэтому необходимо добиться того, чтобы свалки не образовывались вновь, иначе их ликвидация ляжет тяжёлым бременем на казну города.