Природоохранный прокурор предупредила администрацию Братска о том, что новые свалки взамен ликвидированных, могут дорого обойтись городу

Одно из главных направлений освоения платы за негативное воздействие на окружающую среду* (а город надеется получить более 500 млн руб.) — озеленение города, которое будет выражаться не только и не столько в посадке деревьев, а ещё и в обустройстве клумб, цветников и прочих элементах благоустройства.
Однако самые затратные работы предстоят по ликвидации объектов накопленного вреда и ликвидация мест несанкционированного размещения отходов (в сути своей — попросту свалок). Гарик Гаспарян отметил, что в первую очередь будут ликвидироваться свалки, по которым уже есть судебные решения.
Депутат Артём Семенков поинтересовался — не получится ли так, что после удаления свалок на этих же территориях возникнут новые?
Мы могли бы на эти деньги озеленить город, а тратим деньги на ликвидацию промышленных отходов — опилок, например. Предприниматель, который заработал на этом деньги, просто заработает их снова и опять оставит свалку, — сказал депутат.
Мы очень плотно работаем с Братской межрайонной природоохранной прокуратурой. Вопрос предупреждения свалок мы тоже обсуждали. Надо отметить, что, как правило, все юрлица сдают отчетность по отходам, и мы, безусловно, будем сопоставлять по документам объём отходов и объём готовой продукции. Несовпадение будет говорить о том, что какая-то часть отходов скрыта, — ответил Гарик Гаспарян.
Хочу сориентировать администрацию города, — взяла слово Братский межрайонный природоохранный прокурор Надежда Кулешова, — 23 апреля этого года в кассационном определении Верховного суда Российской Федерации была высказана позиция, как, в каком порядке и кто должен ликвидировать свалки. В первую очередь суд оценивает то, как орган местного самоуправления выполняет свои полномочия. Это пропаганда среди населения о недопустимости создания свалок, земельный контроль со стороны муниципалитета, направление заявок на ликвидацию свалок, участие в региональных и федеральных программах. И если полномочия не выполняются, то такая обязанность по ликвидации свалки возлагается на администрацию города, на городской бюджет. Поэтому необходимо добиться того, чтобы свалки не образовывались вновь, иначе их ликвидация ляжет тяжёлым бременем на казну города.
Депутат Максим Игнатов поинтересовался, будет ли как-то контролироваться утилизация отходов, не возникнет ли ситуации, когда с одной несанкционированной свалки подрядчик будет перевозить, например, опилки на другую несанкционированную свалку.
— Не получится ли так, что мы просто найдём новую несанкционированную свалку вместо старой? — спросил депутат.
— Мы предусмотрели снижение таких рисков в наших документах, — ответил Гарик Гаспарян, — по ходу работ должна происходить фото- и видеофиксация, кроме того, геопозиция транспорта, который перевозит отходы, также должна передаваться заказчику.
* Плата за негативное воздействие на окружающую среду взимается с предприятий — загрязнителей и может быть потрачена только на экологические программы.