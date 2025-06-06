Врач Шуров рассказал о «синдроме регистратуры» при эмоциональном выгорании

Психотерапевт Василий Шуров объяснил, что делать при эмоциональном выгорании на работе и как с этим сосоянием связан «синдром регистратуры».
«Эмоциональное выгорание, burning-out по-английски, — это истощение, причем это не только психическое, но и физическое. И, как правило, оно возникает у людей, работающих с другими людьми», — сказал Шуров. в беседе с aif.ru.
По его словам, впервые «эмоциональное выгорание» было описано у медсестер, когда они с благородными намерениями выполняли свою работу, помогали людям, но при этом сталкивались с черствостью и с хамством.
Шуров отметил, что симптомами эмоционального выгорания являются апатия, раздражительность, депрессия, тревога, а также так называемый «синдром регистратуры», когда человеку все одинаково ненавистны.
Врач подчеркнул, что обычный продолжительный отдых не поможет человеку при выгорании.
«Надо понимать, что с помощью отдыха восстановиться не получится. Даже в начальной стадии эмоционального выгорания, при астении», — сказал Шуров.
Возможно, в этом случае человеку стоит задуматься о смене профессии.
«Пустив процесс эмоционального выгорания на самотек, человек может начать злоупотреблять алкоголем, прогуливать работу, заниматься откровенным саботажем, видеть вокруг только неблагодарных людей и соответственно реагировать», — отметил Шуров.
«Поэтому проблема эмоционального выгорания очень серьезная, и здесь нужно работать с психотерапевтом», — подытожил врач.
Ранее директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил Минтруду ввести дополнительные отпуска сроком до семи дней для людей, которые подтвердили у себя наличие эмоционального выгорания из-за работы. К таким гражданам, по его словам, могут относиться реаниматологи, работники хосписов и домов престарелых, врачи специализированной медицинской помощи детям.
Врач Шуров при этом отметил, что отпуск бесполезен при эмоциональном выгорании.