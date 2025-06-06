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За смертельное травмирование работника в Перми будут судить главного инженера управляющей компании

В Свердловском районе Перми завершено расследование уголовного дела в отношении главного инженера управляющей компании по признакам нарушения требований охраны труда, повлекшего по неосторожности смерть человека, сообщает СУ СКР по Пермскому краю.

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В Свердловском районе Перми завершено расследование уголовного дела в отношении главного инженера управляющей компании по признакам нарушения требований охраны труда, повлекшего по неосторожности смерть человека, сообщает СУ СКР по Пермскому краю.

Следствие установило, что при организации работ по уборке прилегающей территории торгового центра «Радуга» фигурант допустил нарушения требований по охране труда и безопасности. Работник на минипогрузчике, не оборудованном защитными решетками на окнах, получил смертельные травмы.

Теперь уголовное дело передано на рассмотрение в суд.