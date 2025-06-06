Житель Иркутска отсудил 700 тысяч рублей за разбитую машину упавшим деревом

В Иркутске мужчина подал в суд после того, как на его автомобиль «Honda Fit» во дворе упало дерево. Как стало известно КП-Иркутск, из-за этого пострадали кузов, лобовое и заднее стекла, стекла дверей, а также геометрия четырех дверей и крышки багажника.