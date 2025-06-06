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Житель Иркутска отсудил 700 тысяч рублей за разбитую машину упавшим деревом

Основной причиной происшествия стало наличие аварийных деревьев.

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Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске мужчина подал в суд после того, как на его автомобиль «Honda Fit» во дворе упало дерево. Как стало известно КП-Иркутск, из-за этого пострадали кузов, лобовое и заднее стекла, стекла дверей, а также геометрия четырех дверей и крышки багажника.

— По данным Гидрометцентра, в тот день ветер достигал 17 м/с. Однако было установлено, что основной причиной происшествия стало наличие аварийных деревьев. Специалисты не провели их обрезку, — рассказывают в пресс-службе Октябрьского районного суда.

В итоге было решено взыскать с виновных более 700 тысяч рублей в пользу пострадавшего. Решение уже вступило в законную силу.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что жительница Иркутска отсудила 800 тысяч за массовое ДТП, которое случилось из-за прорванной трубы.