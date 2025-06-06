Краснов поручил разобраться с выплатами семьям участников СВО в Забайкалье

ЧИТА, 6 июн — РИА Новости. Генпрокурор России Игорь Краснов поручил прокурору Забайкальского края оперативно разобраться с вопросом восстановления ранее отмененной единовременной выплаты членам семей погибших участников СВО.
«Помощь семьям участников специальной военной операции — первоначальная задача государства. В этом смысле мне понять отмену ранее действовавшей помощи очень сложно. Считаю это проявлением формализма и бездушием», — сказал Краснов в ходе личного приема граждан в Чите.
К генпрокурору обратилась вдова участника СВО, которая не получила региональную выплату, действие которой было приостановлено в 2025 году.
Краснов отметил, что в Забайкалье многие семьи участников спецоперации столкнулись с этой проблемой.
«Я прокурору края поручаю разобраться оперативно в этой ситуации. И совместно с губернатором проработать восстановление выплаты», — сказал глава надзорного ведомства.
Он поручил также проверить в целом по региону, как соблюдаются права участников спецоперации и их семей.