Краснов поручил разобраться с выплатами семьям участников СВО в Забайкалье

«Помощь семьям участников специальной военной операции — первоначальная задача государства. В этом смысле мне понять отмену ранее действовавшей помощи очень сложно. Считаю это проявлением формализма и бездушием», — сказал Краснов в ходе личного приема граждан в Чите.