Неясыть спасли инспекторы ДПС в Тайшетском районе

Как рассказали в Госавтоинспекции по Иркутской области, сове потребовалась помощь. Полицейские отвезли животное в ветеринарную клинику. Врачи провели его осмотр, после чего оказали необходимую помощь и накормили. Некоторое время за неясытью присматривали дорожные полицейские. В настоящее время сова передана в некоммерческую организацию, занимающуюся реабилитацией диких животных. Как только сова поправится, она вернется на волю.