Неясыть спасли инспекторы ДПС в Тайшетском районе

Неясыти помогли инспекторы ДПС в Тайшетском районе. Водитель одного из автомобилей обратился к полицейским, патрулировавшим федеральную автодорогу Р-255 «Сибирь». Автомобилист рассказал, что в его транспортном средстве находится пострадавший пернатый «пассажир», которого он нашел на дороге, пишет ИА IrkutskMedia.
Как рассказали в Госавтоинспекции по Иркутской области, сове потребовалась помощь. Полицейские отвезли животное в ветеринарную клинику. Врачи провели его осмотр, после чего оказали необходимую помощь и накормили. Некоторое время за неясытью присматривали дорожные полицейские. В настоящее время сова передана в некоммерческую организацию, занимающуюся реабилитацией диких животных. Как только сова поправится, она вернется на волю.
Ранее агентство сообщало, что Иркутский зоопарк оформляет документы для филина, занесенного в Красную Книгу РФ. Баргузин, так зовут птицу, получил множественные травмы от капкана и поэтому останется в учреждении навсегда из-за утраты способности к самостоятельному выживанию. Ветеринары обнаружили переломы основания клюва, крыла и лап, сросшиеся с деформациями.