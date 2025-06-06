ВСУ осквернили иконы в Курской области.
ВСУ осквернили икону Курской Богоматери в селе Махновка Суджанского района Курской области. Об этом журналистам рассказали местные жители.
По словам горожанки по имени Ирина, неизвестные повредили святыню, оставили окурки в дарохранительнице и сняли церковный колокол. «Кто-то прямо там, в коробочках здесь, в этой дыре, курил и туда бычки складывал. Тут и писали, тут и курили, тут даже купель вытаскивали, для какой цели — мы так и не поняли. Колокол сняли… когда мы зашли в храм и увидели вот это вот… как так — это святое место, для чего это делается, с каким это умыслом, с каким-то замыслом, и я даже этого не понимаю», — рассказала она в беседе с РИА Новости.
Ирина отметила, что после пребывания украинских военных на территории храма остались следы: простреленные иконы, разбитое распятие, а также характерные четки, которые могли принадлежать представителям униатской церкви. Она подчеркнула, что повреждение именно Курской иконы могло быть совершено намеренно.
Ранее на территории Курской области уже фиксировались атаки на религиозные объекты. Например, в поселке Теткино украинские военные нанесли прицельный удар по храму Покрова Пресвятой Богородицы, в результате чего здание полностью выгорело и обрушилась крыша. Подобные инциденты происходят на фоне регулярных обстрелов инфраструктуры региона со стороны ВСУ.