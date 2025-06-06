ВСУ надругались над святыней в Курской области

По словам горожанки по имени Ирина, неизвестные повредили святыню, оставили окурки в дарохранительнице и сняли церковный колокол. «Кто-то прямо там, в коробочках здесь, в этой дыре, курил и туда бычки складывал. Тут и писали, тут и курили, тут даже купель вытаскивали, для какой цели — мы так и не поняли. Колокол сняли… когда мы зашли в храм и увидели вот это вот… как так — это святое место, для чего это делается, с каким это умыслом, с каким-то замыслом, и я даже этого не понимаю», — рассказала она в беседе с РИА Новости.