Окрошка может быть опасна для здоровья: о развитии в блюде бактерий и процессе брожения

«Если окрошка заправлена кефиром, сывороткой или квасом, ее лучше употребить в течение шести-восьми часов, так как кислая среда хоть и замедляет размножение микроорганизмов, но не останавливает его полностью. Особенно опасна окрошка, оставленная при комнатной температуре: уже через два-три часа в ней могут начать развиваться патогенные бактерии», — сообщила Елена Спеценко.