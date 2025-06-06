Окрошка может быть опасна для здоровья: о развитии в блюде бактерий и процессе брожения

Излюбленная россиянами окрошка может принести вред здоровью. Блюдо состоит из скоропортящихся продуктов, что делает его пригодным для употребления лишь в течение одного дня. В последующие сутки в окрошке могут развиться патогенные бактерии, предупредила директор Центра компетенций в области пищевой безопасности Роскачества Елена Спеценко, пишет «Лента.ру».
Она уточнила, что приготовленные заранее ингредиенты следует смешивать только перед употреблением. То же касается кваса или воды. Жидкости нужно добавлять непосредственно перед приемом пищи, порекомендовала эксперт. Она посоветовала не оставлять готовое блюдо на следующий день.
«Если окрошка заправлена кефиром, сывороткой или квасом, ее лучше употребить в течение шести-восьми часов, так как кислая среда хоть и замедляет размножение микроорганизмов, но не останавливает его полностью. Особенно опасна окрошка, оставленная при комнатной температуре: уже через два-три часа в ней могут начать развиваться патогенные бактерии», — сообщила Елена Спеценко.
Что касается кваса, сам напиток содержит массу полезных веществ. В том числе, он способствует улучшению обмена веществ. Однако людям, страдающим гастритом, пить квас не рекомендуется.