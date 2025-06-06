Цены на мед в Красноярском крае могут вырасти из-за массовой гибели пчел в стране

Тем не менее, эксперты отметили, что нехватка меда в других регионах может привести к росту цен на продукт по всей стране. Они также подчеркнули, что потребление меда в России ежегодно увеличивается на 3−5%. В 2024 году продажи меда в натуральном выражении возросли на 9%, а в денежном — на 12%.