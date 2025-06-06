Цены на мед в Красноярском крае могут вырасти из-за массовой гибели пчел в стране

В Красноярском крае ожидается повышение цен на мед в связи с массовой гибелью пчел по всей стране. Несмотря на затяжную весну, местные пасечники смогли сохранить свои пчелосемьи в хорошем состоянии.
огласно прогнозам Союза пчеловодов России, 2025 год может стать одним из самых сложных для отрасли. Ранние оттепели, за которыми последовали заморозки, негативно сказались на популяции пчел. Кроме того, морозы повредили медоносные растения, такие как липа, гречиха и акация, что привело к сокращению численности насекомых на 20−25%. Ожидается, что восстановление популяции пчел произойдет только в июле.
Специалисты Красноярского филиала Россельхозбанка провели опрос среди ведущих пчеловодов региона и отметили, что местные пасечники не столкнулись с ухудшением кормовой базы и оценивают состояние своих пчел как стабильное.
Глава одной из местных агроферм Наталья Андросова прокомментировала, что они привыкли к погодным сюрпризам в Сибири, таким как ранние оттепели и возвратные заморозки до конца мая. Поэтому они заранее знают, какие меры предпринять для поддержки пчел, и ежегодно подсевают медоносные растения вокруг пасек.
Тем не менее, эксперты отметили, что нехватка меда в других регионах может привести к росту цен на продукт по всей стране. Они также подчеркнули, что потребление меда в России ежегодно увеличивается на 3−5%. В 2024 году продажи меда в натуральном выражении возросли на 9%, а в денежном — на 12%.
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