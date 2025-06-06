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На маршруте из Самары в Винновку появится остановка "Средний пляж с 7 июня

Самарское речное пассажирское предприятие объявило об открытии с 7 июня 2025 года нового остановочного пункта «Средний пляж» на пассажирском маршруте «Самара — Винновка».

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Самарское речное пассажирское предприятие объявило об открытии с 7 июня 2025 года нового остановочного пункта «Средний пляж» на пассажирском маршруте «Самара — Винновка».

Теперь теплоходы будут делать дополнительную остановку на этом популярном участке. При следовании из Самары в сторону Винновки суда будут заходить на «Средний пляж» через 15 минут после отправления.

В обратном направлении, на пути из Винновки в Самару, остановка будет осуществляться через 15 минут после остановочного пункта «Нижний пляж».

Такое нововведение обеспечит пассажирам удобный доступ к ещё одной живописной зоне отдыха на Волге.

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