В Красноярском крае с 8 июня вступают в силу изменения в закон о тишине

В Красноярском крае с воскресенья, 8 июня, вступают в силу изменения в региональный закон «Об административных правонарушениях». Речь идет о нарушениях тишины в вечернее и ночное время, а также в выходные дни. Конкретно — с 22 вечера до 9 часов утра и плюс с 9 утра до 22 вечера в воскресенье.