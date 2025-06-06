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В Красноярском крае с 8 июня вступают в силу изменения в закон о тишине

Штрафы за повторное нарушение режима тишины в Красноярском крае возрастают вдвое.

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Источник: Комсомольская правда

В Красноярском крае с воскресенья, 8 июня, вступают в силу изменения в региональный закон «Об административных правонарушениях». Речь идет о нарушениях тишины в вечернее и ночное время, а также в выходные дни. Конкретно — с 22 вечера до 9 часов утра и плюс с 9 утра до 22 вечера в воскресенье.

В мае за ужесточение ответственности проголосовали депутаты краевого парламента, затем документ подписал губернатор. И вот какие теперь меры наказания за повторные нарушения тишины и покоя граждан.

За использование устройств повышенной громкости (музыка в квартирах, на улице под окнами, в павильонах, на дачах):

— для граждан — от 3 тысяч до 5 тысяч рублей;

— для должностных лиц — от 20 тысяч до 40 тысяч;

— для юридических лиц — от 30 тысяч до 60 тысяч рублей.

Более строгое наказание предусмотрено за шумные ремонтные работы:

— для граждан — от 4 тысяч до 5 тысяч рублей;

— для должностных лиц — от 25 тысяч до 50 тысяч;

— для юридических лиц — от 35 тысяч до 70 тысяч рублей.