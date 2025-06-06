Ночью ВСУ атаковали город Мичуринск в Тамбовской области

По данным Telegram-канала, серия взрывов была зафиксирована над населённым пунктом в начале третьего часа ночи. Местные жители сообщили о задымлении и возгорании в районе завода. Для обеспечения безопасности движение по прилегающим улицам временно ограничили.
Пожарные прибыли и ликвидировали очаг возгорания. По предварительной информации, пострадавших нет. Официальные комментарии пока не поступали.
Ранее губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что в Энгельсе на промышленном предприятии произошло возгорание. На месте происшествия работают все профильные службы. Специалисты принимают все возможные меры для ликвидации последствий атаки БПЛА.