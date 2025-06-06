Путин поддержал создание центров продвижения русского языка в регионах

Президент России Владимир Путин поддержал инициативу о создании специальных пространств для продвижения русского языка в филиалах Национального центра «Россия». Об этом в четверг, 5 июня, сообщили в Telegram-канале центра.
Инициатива была озвучена советником президента Еленой Ямпольской на заседании Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России. Ямпольская предложила создать такие площадки, в частности, в филиале центра во Владивостоке, который должен открыться этой осенью.
Заведующая кафедрой русского языка как иностранного ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный университет» Лилиана Воронова сообщила, что владивостокский филиал может получить название «Русское слово на Тихом океане». По ее словам, такие пространства с интерактивными возможностями помогут иностранцам лучше познакомиться с русским языком и культурой.
— Иностранцы, посетив Россию, хотят вернуться на свою родину с некоторым запасом выученных русских слов. Такое знакомство с русским языком становится для них стимулом к получению образования в России, — объяснила Воронова.
В ходе этого заседания Путин также заявил, что в публичном пространстве страны следует использовать исторический алфавит — кириллицу, а не смешение латинских букв и других знаков, которое он охарактеризовал как «кашу из латиницы».