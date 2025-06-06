Путин поддержал создание центров продвижения русского языка в регионах

Заведующая кафедрой русского языка как иностранного ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный университет» Лилиана Воронова сообщила, что владивостокский филиал может получить название «Русское слово на Тихом океане». По ее словам, такие пространства с интерактивными возможностями помогут иностранцам лучше познакомиться с русским языком и культурой.